Albon: "Hadden DAS-systeem mogelijk ook zonder F1 TV ontdekt"

De Formule 1 zendt alle zes de testdagen in Barcelona live uit. Op donderdag, tijdens de tweede testdag, zorgde dat voor een opvallende ontdekking. Op onboardbeelden van de nieuwe Mercedes W11 was te zien hoe Lewis Hamilton het stuur op de rechte lijn naar zich toetrok en weer in de originele positie zette voor het remmen. Zo konden alle kijkers, waaronder de rivaliserende teams, meteen de nieuwe vondst van Mercedes ontdekken, en ontstonden er meteen geruchten over het nut en de legaliteit van het systeem. Enkele uren later, tijdens de middagpauze moest technisch directeur James Allison al meteen uitleg verschaffen werd het team.

De tv-uitzending droeg zo een steentje bij om de de vondst van Mercedes vroeger aan het licht te brengen, maar volgens Alexander Albon hadden de teams het snufje anders ook wel gespot. Alle teams huren namelijk fotografen in om de wagen van de tegenstand te spotten. “Misschien hadden we het niet zo vroeg tijdens de test gezien”, aldus Albon. “Het is best handig om al die onboardbeelden te hebben. Maar tegelijkertijd hebben de teams tegenwoordig overal fotografen. Misschien zouden wij er wel achter zijn gekomen en jullie [de media] niet.

Ook bij de concurrentie zorgde het DAS-systeem voor heel wat ophef. Albon is niet bezig met een eigen systeem bij Red Bull en wil vooral de wagen zelf verbeteren. “Misschien is dat iets voor de toekomst, maar wij zijn gewoon met onszelf bezig. We concentreren ons op het afleggen van zoveel mogelijk kilometers en het gevoel in de wagen. We moeten nog wat kleine dingen oplossen en onze wagen verder finetunen. Het moet wel raar zijn als rijder om het stuur op die manier te verplaatsen. Maar ze zullen het vast getest hebben. Daarom heb je simulators en testdagen.”