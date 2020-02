Marko: 'DAS levert Mercedes twee tienden per ronde op'

Het innovatieve Dual Axis Steering (DAS) systeem van Mercedes zorgde vorige week in de paddock voor veel ophef. Met het systeem kunnen de coureurs handmatig de stand van de voorwielen en dus de wrijving en weerstand van de banden bepalen. De Zilverpijlen zouden met dit systeem vooral in de bochten tijdwinst kunnen boeken, zo laat Red Bull-adviseur Helmut Marko door Auto Bild Motorsport optekenen: “Ze pakken die extra tijd omdat ze bij het insturen van de bochten geen onderstuur hebben. Dat komt puur door DAS.”

Dat Mercedes snel is, bleek wel tijdens de eerste testweek. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voeren de tijdenlijsten fier aan, op afstand gevolgd door de rest van het veld. De openheid van zaken bij Mercedes is een breuk met de wintertests van vorig seizoen. Toen was het vooral Ferrari dat snelle tijden reed en Mercedes dat zich op de vlakte hield.

Hoewel tijden niet zoveel zeggen over de daadwerkelijke krachtsverhoudingen in het deelnemersveld, is Marko er van overtuigd dat Mercedes ook dit seizoen weer het dominante team zal zijn: “Pas bij de laatste tests zullen we een goed beeld krijgen. Vrijdag zullen we met de set-up voor Melbourne rijden en ik verwacht dat andere teams dat ook zullen doen. Ik ben er van overtuigd dat wij de eerste uitdager van Mercedes zijn. Bij Ferrari heeft men met veel brandstof en een gedoseerde motorinstelling gereden, maar de uitspraken van Vettel en Leclerc zijn veelzeggend: zij staan nog niet waar ze willen staan.”

Het DAS-systeem van Mercedes uitgelegd: