Marko stelt dat DAS-systeem Mercedes illegaal is

Op donderdagochtend werden heel wat wenkbrauwen in de paddock gefronst toen er onboardbeelden van Lewis Hamilton in zijn nieuwe Mercedes W11 getoond werden. De Brit bleek het stuur van zich af te kunnen duwen en naar zich toe te kunnen trekken. Na enig onderzoek bleek dat te maken te hebben met de stand van de voorwielen, met als doel de bochtensnelheid en bandenslijtage te verbeteren.

Het systeem verklaard: Zo werkt het controversiële stuursysteem van Mercedes

Al gauw werden er vraagtekens geplaatst bij het concept, dat intern bij Mercedes de naam DAS (Dual Axis Steering) heeft meegekregen. De een stelt dat het inbreuk is op de reglementen aangezien er tijdens het rijden geen aanpassingen aan het ophangingssysteem verricht mogen worden, anderen noemen het een slimme vondst die precies binnen de regels valt doordat het geen hydraulisch systeem betreft.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko is in gesprek met Auto Bild zeer stellig: “Wanneer men tijdens het rijden actief de hoek of sporing van de wielen verandert, verander je het contactoppervlak van de banden. En daarmee - ook al zou het om een zeer, zeer kleine hoeveelheid gaan - de bodemvrijheid. Dat is echter verboden omdat het systeem dan de functionaliteit van een verboden actieve ophanging heeft.”

Mercedes technisch directeur James Allison maakt zich daarentegen niet druk: “Dit is niet nieuw voor de FIA, het is iets waar we al enige tijd over in gesprek zijn. De regels zijn wat betreft het stuursysteem redelijk duidelijk, wij zijn er redelijk zeker van dat dit aan de voorschriften voldoet.”