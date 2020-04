‘Ferrari wil zich flexibel op te stellen voor F1-kalender 2020’

De coronavirus-pandemie zorgt voor grote onzekerheid over hoe de Formule 1-kalender er in 2020 uitziet. De eerste negen races werden uitgesteld of, in het geval van Monaco, zelfs helemaal afgelast. Ook is niet uit te sluiten dat Frankrijk, dat momenteel als eerste race op de kalender staat, alsnog wordt uitgesteld. Er is dus een hoop onzekerheid over wanneer het seizoen van start gaat en Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, vertelde bij Sky Sports News dat het onmogelijk is om daar nu al uitsluitsel over te geven.

“Dat is erg lastig te zeggen. Ik denk dat niemand het echt weet. We hadden [maandag] een meeting met de F1, de FIA en de andere teams en toen is hierover gesproken”, zei Binotto. “De F1 probeert absoluut het best mogelijke kampioenschap te organiseren dit seizoen. Het is mogelijk dat we begin juli starten, maar op dit moment hebben we nog geen bevestiging gekregen.” Eind mei hoopt Binotto meer duidelijkheid te hebben. “Ik denk dat het in het belang van iedereen is om te beginnen met racen zodra dat kan, en om dan zoveel mogelijk races te organiseren. Maar ik denk dat het nu te vroeg is om een helder beeld te hebben van wat de toekomst brengt.”

Sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 vertelde dat er hoop is om in 2020 negentien Grands Prix te organiseren, terwijl in een eerder stadium al ideeën voorbijkwamen om meerdere races op hetzelfde circuit te organiseren, de weekenden in te korten tot alleen de zaterdag en de zondag en zelfs om het seizoen tot in januari 2021 door te laten lopen. Binotto benadrukt dat Ferrari zich flexibel opstelt tegenover deze opties om een representatief seizoen 2020 te kunnen organiseren.

“We weten dat de sportieve reglementen voorschrijven dat je tenminste acht races nodig hebt om een wereldkampioenschap te organiseren. Maar ik denk dat de F1 probeert te kijken naar meer dan dat. Ik denk dat het voor ons belangrijk is om flexibel te zijn. Ik weet zeker dat Chase [Carey] en de teams in staat zullen zijn om het best mogelijke kampioenschap in elkaar te zetten. Dus ik denk dat het van onze kant gaat om wat er nodig is: korte raceweekends, dubbele races, het moment dat het seizoen afloopt, het achter elkaar houden van races – wat het ook wordt, het is belangrijk dat we flexibel zijn en ervoor zorgen dat we voor de fans goede races hebben.”

Binotto geeft bovendien aan dat Ferrari er klaar voor is om het seizoen 2020 te laten aflopen in 2021. “Ik denk dat we moeten afwachten. Wij zijn erop voorbereid voor het geval dat de keuze daarop valt, en dus steunen we dat. Ik weet niet zeker of dat zo gaat zijn, maar wat het ook wordt, het is denk ik belangrijk dat wij steun geven en dat we doen wat noodzakelijk is.”