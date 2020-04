Analyse: De noodkreten van Brawn en Todt, F1 zit in zwaar weer

Laten we vooropstellen: sport is slechts bijzaak in tijden van corona, geen twijfel mogelijk. Maar als we ons toch op die sport richten, wordt al rap duidelijk: de problemen zijn aanzienlijk en worden nog steeds groter. Niet rijden betekent immers geen inkomsten. Geen seizoen 2020 zou in een gitzwart scenario zelfs het einde van de huidige Formule 1 kunnen betekenen. Er is alle kopstukken dus veel aan gelegen om dit jaar alsnog te rijden. Het liefst zoveel mogelijk.

Maar tegen welke prijs? Wat is de ideale balans tussen ethiek en keiharde pegels? Het zijn twee hamvragen voor de komende maanden. Vragen waar onder meer Jean Todt en Ross Brawn zich over moeten buigen. Mede daardoor lijkt het geen toeval dat beide heren dinsdag simultaan naar buiten traden. De eerstgenoemde via Motorsport.com, de laatstgenoemde via Sky Sports F1. De boodschap van beide heren was zowat identiek: de Formule 1 zoals we die nu kennen, wordt bedreigd. Doordat inkomsten uit races uitblijven en ook doordat de bredere auto-industrie behoorlijke klappen krijgt. Of zoals Todt het zelf verwoordde: "Ik ben ervan overtuigd dat veel teams, automerken en leveranciers hun F1-programma's gaan heroverwegen."

Auto-industrie krijgt harde klappen, F1 niet van levensbelang

Wonderlijk is dat niet. Zo berekende het zakenblad Forbes dat de beurswaarde van Mercedes, Ferrari, Renault en Honda gezamenlijk met zo'n 27 miljard is gekelderd. In een tijd waarin zeker drie van die vier merken te maken hebben met elektrificatie, komt dit als een extra klap. Het betekent dat de coronacrisis linksom of rechtsom pijn gaat doen. Waarschijnlijk veel pijn. De vervolgvraag luidt alleen waar die pijn wordt gevoeld. De autosportafdelingen vormen daarop een plausibel antwoord. Of om even weer terug te grijpen naar Todt: "Ik denk dat continuïteit van de autosport absoluut niet de voornaamste prioriteit geniet voor een constructeur. We houden allemaal van autosport, maar het is niet van cruciaal belang voor onze samenleving." Woorden die kloppen als een bus.

Als er moet worden gesneden, kan dat het makkelijkst in een bedrijfstak die niet vitaal is voor de overlevingskansen van het hele merk: behalve bij Ferrari zullen veel merken dan al snel naar de racerij kijken. En aangezien je met de Formule E nog net iets meer goeie PR-sier kunt maken, valt niet uit te sluiten dat de Formule 1 in enkele gevallen het kind van de rekening wordt. Des te meer omdat Liberty Media nog geen langlopende contracten met teams heeft gesloten, het zogenaamde Concorde Agreement. Die commerciële deals lopen eind 2020 af. Teams zijn nadien niet meer gebonden en kunnen zonder al te veel rompslomp weglopen. Een gevaarlijke situatie.

Het financiële belang van racen in 2020

Om een leegloop te voorkomen, moet de Formule 1 met een attractief pakket voor de dag komen. Verleidelijke vergezichten schetsen dus. Voor de korte termijn betekent dit volop racen in 2020, voor de iets langere termijn blijft kostenreductie het codewoord. Eerst maar eens beginnen met dit jaar. Om meerdere redenen wil de koningsklasse weer rap in gang schieten en vervolgens zoveel mogelijk races inplannen. Allereerst omdat iedere race, op Monaco na, een 'entry fee' betaalt. Die betaling is nodig om een officiële F1 Grand Prix te mogen organiseren en bedraagt gemiddeld zo'n dertig miljoen euro. Naast de kas van Liberty Media vloeit een deel daarvan naar de teams. Iedere afgelaste race kost dus geld, voor alle betrokkenen. Franz Tost schatte het verlies voor zijn team zelfs op twee miljoen euro per geschrapte race.

Daarbij speelt ook mee dat de TV-gelden een belangrijke levensader vormen. Naar verluidt moeten er vijftien Grands Prix worden verreden om aanspraak te maken op de vastgestelde bedragen. Dit verklaart ook meteen waarom races zonder publiek hoog op de agenda staan. 'The show must go on', al is het maar om die TV-gelden veilig te stellen en teams zodoende in de benen te houden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want niet alle promotors zitten te wachten op een race zonder publiek. Zo liet Jan Lammers al weten dat een 'race zonder publiek zeker niet iets is waar wij in Zandvoort aan denken'. En als het al zou moeten, dan zou er vanuit Liberty Media financiële compensatie moeten komen. Zandvoort kan in ieder geval niet uit vrije wil draaien, want dat zou naast het racefeest verstieren ook de onderhandelingspositie verzwakken.

Maar goed: als die hobbels überhaupt worden genomen en als er dus races zonder publiek plaatsvinden, dan zijn we er nog niet. Want welk signaal geeft de Formule 1 af door relatief vroeg weer te beginnen? Is het ethisch gezien niet verwerpelijk om met een heel circus over de wereld te reizen, terwijl diezelfde wereld nog gebukt gaat onder het dodelijke coronavirus? Een vaccin komt er volgens het RIVM niet voor januari 2021 en het begrip 'groepsimmuniteit' staat in academische kringen ook nog niet als een huis. Een nieuwe besmettingsgolf is dus niet uit te sluiten, ook niet in Nederland. En gaan we als Formule 1 dan nog een keer de taferelen van Australië meemaken? Een besmetting in de paddock dus en alle chaos die daarbij hoort?

Het zou PR-technisch catastrofaal zijn en naar de buitenwereld als onverantwoord overkomen. Niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor teams die er onderdeel van uitmaken. Laat dat aspect bij Daimler nou net zeer zwaar wegen. CEO Ola Kallenius is als de dood voor dergelijke imagoschade en heeft teambaas Toto Wolff niet voor niets gebeld tijdens de beslissende vergadering in Australië. Een herhaling van zetten is simpelweg niet te verkopen. Niet aan het publiek en ook niet aan de teams en achterliggende merken. Maar omdat helemaal niet rijden ook catastrofale gevolgen heeft, zal F1 in 2020 balanceren worden op een uiterst dun koord. Er moet worden geracet om de sport te redden, maar een uitglijder is zo gemaakt. Glad ijs dus.

F1 moet goedkoper, teams moet aan het algemeen belang denken

Maar laten we er voor het gemak even vanuit gaan dat men een fatsoenlijk seizoen op poten kan zetten - hetgeen dus een hels karwei wordt. Dan nog zijn we er namelijk nog niet. Een extra voorwaarde voor teams om de Formule 1 trouw te blijven, is kostenbesparing op de langere termijn. Het moet goedkoper. Zo zei Red Bull-partner Honda tijdens de wintertests al het volgende tegenover Motorsport.com: "We moeten ook bedrijfsmatig naar het Formule 1-project kijken en afwegen hoe efficiënt we dit programma kunnen invullen. Dat is een zeer belangrijk aspect voor ons." In het geval van Honda gaat het om het 'bevriezen' van de motorontwikkeling. Maar in de Formule 1 als geheel gaat de roep om kostenreductie veel verder.

Een eerste stap in de goede richting is alvast gezet met het uitstellen van de nieuwe technische reglementen tot 2022. Hierdoor wordt 2020 niet zoals gevreesd het duurste jaar uit de Formule 1-geschiedenis. Het budgetplafond moet een volgende stap in de goede richting betekenen. Die grens werd vorig jaar op 175 miljoen dollar vastgelegd, maar is door de coronacrisis teruggebracht tot 150 miljoen dollar. Maar dat is nog altijd meer dan wat de meeste teams momenteel te besteden hebben. En dus willen de kleinere formaties een nog verdere reductie. Of herstel: wil iedereen behalve Ferrari en Red Bull een nog verdere reductie.

Achter de schermen praten teambazen namelijk over een verlaging van het budgetplafond tot 125 miljoen dollar. Het is een belangrijk punt voor teams met minder diepe zakken, maar Ferrari en Red Bull willen er niet aan. Zij zijn bang dat hun eigen concurrentiepositie in het geding komen. Een teleurstellend standpunt in een tijd waarin van iedereen flexibiliteit wordt gevraagd. Dit is niet de tijd om aan eigen gewin te denken, maar juist de tijd om over de eigen schaduw heen te stappen. Al is het maar omdat de gevolgen van standvastigheid verstrekkend kunnen zijn. "Als we zo doorgaan en een paar kleine teams zijn er klaar mee zijn of het financieel niet kunnen bolwerken, dan zullen de topteams straks alleen nog tegen elkaar rijden. En dat gaat niet werken." Was getekend McLaren-CEO Zak Brown.

En zo is het maar net. Het koorddansen in 2020 - racen zonder ethische flaters te slaan - wordt al lastig genoeg voor de koningsklasse. Als de Formule 1 dit alles ongeschonden en in de huidige vorm wil overleven, dan zullen alle partijen dus water bij de wijn moeten doen. Ook alle teams en alle promotors. In het belang van de sport die ons allen zo dierbaar is. Want uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde belang: Iedereen wil dat de lichten ook na deze coronacrisis nog steeds om 15.10 uur doven. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is om juist dat voor elkaar te krijgen.