Dutch GP zonder publiek? Lammers: “Zeker niet iets waar wij aan denken”

Ondanks dat het coronavirus wereldwijd nog altijd een enorme impact heeft, hoopt Formule 1-baas Ross Brawn dit jaar nog steeds achttien of negentien races te kunnen houden. De Brit mikt op een Europese seizoensstart in juli en sluit niet uit dat er wedstrijden zonder publiek worden afgewerkt, als dat betekent dat er eerder kan worden begonnen met racen. Goed mogelijk dat de Formule 1 ook de organisatie van de Dutch Grand Prix benadert met het verzoek of er op Circuit Zandvoort een race achter gesloten deuren kan worden gehouden. Zo lang dat nog niet het geval is, houdt men zich op de duinenomloop niet met die vraag bezig.

“Het is zeker niet iets waar wij aan denken”, antwoordt Lammers tegenover Motorsport.com op de vraag of de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 mogelijk zonder publiek wordt verreden. “We hebben het al eens eerder gezegd, maar op dit moment is dat geen denkbaar scenario. Natuurlijk, je moet in deze tijd overal voor openstaan, maar gelukkig is het een vraag die bij ons nog niet leeft. En dat willen we graag zo houden! Het is dus niet iets wat wij nu aan het bekijken zijn. Als de vraag komt, dan gaan we erover nadenken. Maar we zijn blij met ieder moment dat die vraag er nog niet is.”

Lammers vroeg zich eerder hardop af of het niet beter zou zijn om de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort met een heel jaar uit te stellen naar 2021. “Als je een race hebt, moet dat compromisloos gaan en moet dat je dat feest echt kunnen vieren”, meent Lammers, die vindt dat de Nederlandse Grand Prix ook niet één op één te vergelijken is met andere races op de kalender. “Bij ons gaat het om de terugkomst van de Formule 1 na 35 jaar. Dat moet een prachtig feest worden. Dat wil je natuurlijk met iedereen vieren.” De Dutch Grand Prix zal dan ook zeker niet zichzelf naar voren schuiven als de Formule 1 promotors vraagt naar de mogelijkheid voor een race zonder toeschouwers. “Een race zonder fans is niet iets waar wij graag aan denken, dus als we horen dat de FIA en het FOM dit overwegen, haken we daar uiteraard niet gelijk op in door te zeggen dat het wel bij ons kan”, aldus Lammers. “We willen er eigenlijk niet over nadenken tot het moment dat die vraag concreet aan ons gesteld wordt. Gelukkig is dat nog niet gebeurd.”

F1 staat voor 'ongelofelijke opgave'

Dat de Formule 1 alle opties bekijkt om zo snel mogelijk weer te kunnen racen, begrijpt Lammers volledig. “We moeten niet vergeten dat de FIA en het FOM voor een ongelofelijke opgave staan. Zij proberen zoveel mogelijk te redden. Teams, promotors, sponsors, enzovoort. Zij doen wat je van hen mag verwachten. Zij denken over alle scenario’s na. Vandaar ook die ideeën als het houden van meerdere races op één circuit. Alles wordt op dit moment bekeken”, aldus Lammers. Hij blijft echter wel bij zijn eerdere uitspraken dat het virus momenteel regeert: “Je moet in dit stadium gewoon het virus zijn werk laten doen. Gelukkig zijn er signalen dat het de goede kant opgaat. Maar stel je voor dat je gisteren je opa of oma hebt begraven, dan beleef je de wereld op dit moment heel anders. Je moet ook rekening houden met hoe makkelijk je weer over sport praat. Als in je eigen omgeving alles oké is, dan praat je er misschien sneller weer over, maar op een heleboel plekken in de wereld is dat natuurlijk niet het geval.”

Dat neemt volgens Lammers niet weg dat de sport vooruit moet kijken, zoals F1-baas Ross Brawn en FIA-president Jean Todt momenteel doen. “Dat je niet op de dingen vooruit moet lopen, is klef, politiek correct gepraat. Het is goed dat er vooruit wordt gedacht. Dat er wordt gesproken over een herstart en naar de toekomst wordt gekeken, is voor de die-hard Formule 1-fans natuurlijk geweldig. Laten we hopen dat er snel groen licht is en er snel weer een Grand Prix verreden kan worden, want dat zou betekenen dat het virus een beetje onder controle komt.”

