Mercedes-motorbaas Cowell niet zeker van toekomstige functie

Cowell speelde in zijn tijd een belangrijke rol bij het ontstaan van de krachtbron waarmee Mercedes de voorbije jaren zoveel succes mee heeft gehad. Mercedes won sinds 2014 zes achtereenvolgende wereldtitels bij coureurs en constructeurs. “Ik ben ontzettend trots dat ik voor Mercedes heb mogen werken”, zei Cowell in de Beyond the Grid­-podcast. “De mensen zijn fantastisch en ik ga ze missen. Maar het is tijd voor een verandering. Zestien jaar hetzelfde doen is een lange periode. Ik heb zin in een nieuwe uitdaging. Ik houd ervan als ik ergens in het diepe gegooid word en weer een nieuwe uitdaging krijg.”

In januari liet hij Mercedes weten dat hij vertrekt, in juli trad hij vervolgens terug uit zijn functie. Die is overgenomen door Hywel Thomas, maar Cowell blijft tot het eind van dit jaar actief binnen HPP om de overdracht te voltooien. Het is nog niet duidelijk wat Cowell precies gaat doen na afloop van zijn periode, maar de technicus verklaarde dat Project Pitlane (het project van F1-teams die ventilatoren maakten voor coronapatiënten) invloed had.

“Er werd een vuurtje in mij aangewakkerd, ik begon te denken aan allerlei andere zaken die we met Project Pitlane konden doen", vervolgde hij. "Dat is de uitdaging die ik graag wil. Ik vind zelf dat ik op dit moment een van de mooiste functies ter wereld heb. Veel van mijn vrienden en zeker mijn moeder verklaren me voor gek dat ik ermee stop. Ik weet nog niet helemaal zeker wat ik ga doen, maar hopelijk wordt het een mooie uitdagende baan. Hopelijk kan ik bedrijven, organisaties en mensen helpen.”

Cowell heeft zich voorgenomen om voor het eind van dit jaar een beslissing te nemen.