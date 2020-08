Ferrari vindt oorzaak elektrische problemen Leclerc

De Ferrari-krachtbron heeft dit seizoen aardig aan snelheid ingeboet en ook de betrouwbaarheid stond nog niet op punt in de eerste zes races van het seizoen. Tijdens de meest recente race op het circuit van Barcelona viel Leclerc uit met een elektronisch probleem. Dat euvel speelde op toen de Monegask iets te hard over een kerbstone reed: de wagen schakelde zichzelf vervolgens uit. Leclerc dacht dat de wedstrijd voorbij was en had zijn veiligheidsgordels al losgemaakt toen de wagen toch weer tot leven kwam. Eenmaal aangekomen in de pits besloot Ferrari om de coureur toch uit koers te halen. Nu de Formule 1 zich opmaakt voor de Grand Prix van België, heeft Ferrari bekendgemaakt dat het een oorzaak gevonden heeft voor het probleem.

“In Barcelona hebben we een flinke prijs betaald voor het gebrek aan betrouwbaarheid”, zei Enrico Gualtieri, verantwoordelijk voor de power units bij de Scuderia. “We hebben nu een probleem gevonden in de Electronic Control Unit, dat was de oorzaak van de uitvalbeurt van Charles. Aan de andere kant hebben we ook niet het maximale van onze motor kunnen benutten in de kwalificatie en dat zorgde ervoor dat we een moeilijke uitgangspositie hadden voor de race. Daar zijn we ons van bewust en dat moeten we meenemen in de voorbereidingen op dit weekend. Het belangrijkste is dat de coureurs het maximale uit de SF1000 kunnen halen. We moeten het pakket optimaliseren, de beste strategie uitzoeken en efficiënt werken als het gaat om veranderende omstandigheden. Elke duizendste van een seconde telt, elke beslissing kan het verschil maken.”

‘Je kunt nooit genoeg vermogen hebben op Spa’

Vorig jaar zegevierde kroonprins Leclerc nog op Spa-Francorchamps, maar het is inmiddels duidelijk dat Ferrari lang niet meer beschikt over de krachtpatser die in 2019 nog voor zoveel succes zorgde. Gualtieri maakt zich daarom op voor – zoals hij het zelf noemt – een uitdagend weekend. “Spa-Francorchamps is bij uitstek een van de mooiste en meest uitdagende circuits op de kalender, voor coureurs maar ook voor engineers. Voor de totale lengte van het circuit moet je de juiste balans vinden. Wat betreft de power unit is het een lastig circuit omdat je meer dan een minuut volgas rijdt. Het is belangrijk om genoeg vermogen te hebben, eigenlijk kun je nooit genoeg vermogen hebben op Spa, maar je wilt ook dat de wagen een goede wegligging heeft. Zeker als het gaat om de eerste en laatste bocht. Afgezien van het vermogen is het opwekken van energie door middel van de MGU-H nog een belangrijk aspect. De power unit moet over het algemeen gewoon op en top presteren, dat is het enige wat telt.”