Ferrari neemt de tijd om terugtrekken van beroep te overwegen

Racing Point kreeg eerder deze maand een boete van 400.000 euro en moest 15 WK-punten inleveren in het constructeurskampioenschap voor het gebruik van brake ducts die niet aan de sportieve reglementen voldeden. Wel kreeg het team toestemming om de betwiste achterste brake ducts te blijven gebruiken tijdens de rest van het seizoen. Racing Point besloot echter om in beroep te gaan tegen de straf, omdat ze de straf te zwaar vonden. Anderzijds besloten ook Ferrari, Renault, McLaren en Williams een intentie tot beroep in te dienen, omdat zij de sanctie niet zwaar genoeg vonden.

McLaren en Williams trokken zich al snel terug en dinsdagavond besloot ook Renault om zich terug te trekken. De Franse renstal is van mening dat de aangekondigde reglementswijzigingen voor 2021 voldoende zijn om te voorkomen dat een team in de toekomst hetzelfde trucje kan uithalen als Racing Point. Daardoor is Ferrari momenteel het enige team dat doorzet met het beroep, dat naar alle waarschijnlijkheid midden-september behandeld wordt bij het internationale Court of Appeal van de FIA in Parijs.

Het kan echter niet uitgesloten worden dat ook Ferrari zich terugtrekt. Momenteel beraadt de Scuderia zich op vervolgstappen door de voorgestelde reglementswijzigingen voor 2021 goed onder de loep te houden. Mocht het Italiaanse fabrieksteam van mening zijn dat de door de FIA voorgestelde veranderingen voldoende zijn om de twijfels weg te nemen, dan trekt men zich mogelijk ook terug uit het beroep. Er zijn echter nog een aantal weken om de zaak als geheel te bekijken, dus mogelijk duurt het nog even voordat er definitief uitsluitsel is.

Met medewerking van Franco Nugnes