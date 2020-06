Mercedes F1 op de schop: leider van motorische afdeling vertrekt

Cowell werkt inmiddels al zestien jaar voor de motorische afdeling van Mercedes en nam vanaf 2014 onafgebroken de rol van ‘managing director’ op zich. Die promotie viel samen met de introductie van de hybride krachtbronnen in de Formule 1. Het bleek het startschot voor een ongekende dominantie van Mercedes in de koningsklasse. Zeker in de eerste jaren dankte het Duitse merk die overmacht vooral aan de superieure motoren, de creaties van Cowell en zijn mannen dus. Cowell speelde in die hoedanigheid een niet te onderschatten rol in het succesverhaal.

In een officieel persbericht heeft Mercedes maandagmiddag laten weten dat Cowell zijn vertrek in januari al heeft aangekondigd en dat er sindsdien hard is gewerkt aan een nieuwe structuur. Die structuur zal vanaf 1 juli aanstaande van kracht zijn, met Hywel Thomas als nieuwe leider van het F1-project in Brixworth. Cowell zal zijn opvolger nog wel tot begin 2021 begeleiden in een soort van overgangsfase. Daarnaast zal Cowell tot die tijd blijven werken aan een ander ‘groot toekomstproject’ van Mercedes-Benz. De invulling daarvan is nog volledig onbekend.

Wolff prijst belangrijke schakel in succesformatie

Teambaas Toto Wolff bedankt zijn afzwaaiende motorenchef alvast voor bewezen diensten en weet dat de opvolgers een schone taak te wachten staat. "Het leiderschap van Andy is een cruciale factor geweest in ons succes van de voorbije jaren. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan onze autosporterfenis en ik waardeer onze onderlinge werkrelatie enorm: ik weet zeker dat hij grote successen zal vieren in de komende uitdagingen die hij aangaat." Tegelijkertijd kijkt de Oostenrijker hoopvol vooruit naar de toekomst van het eigen team. "Ik ben vooral blij dat we een nieuwe leiderschapsstructuur hebben ingericht, waarmee we voortbouwen op de kracht van ons team in Brixworth. Het brengt ons in een goede positie voor de komende jaren, waarin we zowel in de Formule 1 als Formule E nieuwe maatstaven willen creëren."

