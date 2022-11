Mercedes-strateeg Vowles: "F1-team is hechter dan ooit"

Er is over Mercedes het afgelopen jaar ontzettend veel geschreven. Het is bekend dat het Britse team moeite had met de nieuwe technische reglementen. Met de W13 kwam het Duitse merk wel met een uniek concept op de proppen, maar het was er een die in de basis niet heel goed werkte. De auto werd geteisterd door porpoising, wat soms zelfs tot fysieke klachten leidde. In Brackley werd echter hard gewerkt. In Austin kwam er een (kleine) doorbraak. De updates aldaar brachten het team meer in de buurt van Red Bull Racing en Ferrari. In de slotfase van het seizoen won George Russell in Brazilië de enige Grand Prix voor Mercedes in 2022. Het werd een bijzonder lastig jaar voor een team dat gewend was aan succes. Voor het eerst in acht seizoenen werd Mercedes geen constructeurskampioen.

"We waren gewend aan winnen en vooraan meestrijden, maar dat was nu niet het geval", zegt James Vowles, hoofd strategie bij Mercedes, die stelt dat de situatie in Brackley juist goed werkte. "Het heeft een positieve invloed gehad op onze organisatie. We zijn veel beter geworden, maar het staat vast dat het een uitdaging was. We zaten niet in de positie waarin we eerder zaten. Het vergde enige aanpassing en het was noodzakelijk om stappen te zetten. Dat hebben we gedaan. Als je kijkt naar onze seizoensstart en ons einde, dan hebben we dat laten zien. Voor mij is de samenwerking als team echter het belangrijkste geweest."

Vowles stipt aan dat Mercedes hechter is dan ooit en dat de samenwerking tussen Lewis Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot meer dan uitstekend verliep. "Het gebeurt snel dat je in lastige tijden meer uit elkaar groeit, maar dat was nu niet zo. De coureurs trokken naar elkaar toe", vervolgt de Brit, die vindt dat Mercedes over het beste rijderspaar van de grid beschikt. "We hebben twee geweldige coureurs die elkaar tot het uiterste drijven, maar als team samenwerken en dat maakt de auto beter. De mannen in Brixworth, Brackley en op de baan hebben een doel voor ogen. Dit is niet per se winnen, maar om ervoor te zorgen dat we het pakket onder de knie krijgen en op die manier in 2023 weer gaan winnen."