Afgelopen zomer kondigde Alpine aan dat Oscar Piastri in 2023 als racecoureur bij het team aan de slag zou gaan. Piastri wist van niks, en liet weten dat er helemaal geen deal was. Hij had namelijk al getekend bij concurrent McLaren. Een bizarre situatie, waarbij de Contract Recognition Board moest bepalen welke deal rechtsgeldig was. McLaren had uiteindelijk de beste papieren en kan volgend seizoen beginnen met de Formule 2-kampioen van 2021. Alpine moest een andere coureur zoeken. Dat werd uiteindelijk Pierre Gasly. De Fransman vond een akkoord met Red Bull om zijn contract met AlphaTauri vroegtijdig te beëindigen. Zo kan hij komend seizoen plaatsnemen bij Alpine. De plaats van Gasly bij AlphaTauri wordt overgenomen door Nyck de Vries. Na afloop van de seizoensfinale van de Formule 1 in Abu Dhabi, zei Alpine-teambaas Otmar Szafnauer dat zijn team beter uit de contractrel met Piastri is gekomen, omdat Gasly een betere coureur zou zijn.

Gevraagd door Motorsport.com om terug te kijken op de hele situatie, vertelt Szafnauer: “De gedachte dat Oscar een contract bij ons had, maar waar de Contract Recognition Board anders over oordeelde, was een proces waar we doorheen moesten. We moesten naar de CRB om een oplossing te vinden. Zo is het leven, dat is waarom je organen hebt die oordelen als twee partijen wat anders denken. We zien wel hoe we het volgend jaar doen. Ik ben blij dat ons rijderspaar met Esteban [Ocon] en Pierre beter is dan dat het zou zijn geweest als we de zaak hadden gewonnen. [Gasly heeft] meer ervaring en nog steeds jong. De tijd zal het uitwijzen, maar ik denk dat hij sneller is."

Szafnauer weet niet zeker of het team met Ocon en Gasly een beter duo heeft dan afgelopen seizoen, toen Fernando Alonso de teamgenoot van Ocon was. "We hadden dit jaar een goed rijderspaar en Fernando deed het fantastisch. Hij is nog steeds super snel. Ik weet niet wanneer Fernando zegt: ‘Het is tijd om te gaan’. Dat is lastig om te zeggen. Ik ben blij met onze rijders, maar als je me deze vraag volgend jaar om deze tijd weer stelt, heb ik een antwoord voor je.”