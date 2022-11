Red Bull Racing overschreed in 2021 het budgetplafond en is daar inmiddels voor bestraft. Naast een boete, mag het in 2023 nog minder tijd doorbrengen in de windtunnel dan dat het als kampioen bij de constructeurs al mocht. Dit is een groot voordeel voor teams als Ferrari en Mercedes. De geldboete kan Red Bull prima hebben, maar het inperken van aerodynamische testtijd komt harder aan. Het is wel een groot voordeel dat de Oostenrijkse formatie met de RB18 al een goede basis legde voor het nieuwe jaar. Toch wijzigen er wel een aantal zaken in 2023. Zo gaat de vloer omhoog, mag deze niet te veel doorbuigen en veranderen er zaken aan de voorvleugel.

Het team uit Milton Keynes wil er alles aan doen om het succes van 2022 te herhalen, maar Helmut Marko weet dat Red Bull alles tot in de perfectie moet uitvoeren. "De beperking betekent dat we alle tests in de windtunnel perfect moeten uitvoeren", trapt de adviseur af. "We mogen van geluk spreken dat de regelwijzigingen voor 2023 niet groot zijn. Alleen de vloer gaat iets omhoog en afgelopen jaar hadden we een onwijs sterke auto." Marko stipt aan dat ook de continuïteit een belangrijke bijdrage gaat leveren aan 2023. Zo vormen Max Verstappen en Sergio Perez voor het derde seizoen op rij het rijdersduo. "We zijn in ieder geval optimistisch dat we weer vooraan staan. De rijders en het team blijven over het algemeen gelijk, die continuïteit is belangrijk. Ik denk dat we in een goede positie zitten." Zorgen over Max maakt de 79-jarige Marko zich niet. "Het vertrouwen van Max groeit en groeit. De kans is groot dat dit zo blijft doorgaan, maar het kan natuurlijk ook anders lopen. Alles kan."

Red Bull Racing blikt terug op een uiterst sterk seizoen, al werd dit niet vlekkeloos afgetrapt. In Melbourne viel Verstappen met technische problemen uit, waarna hij riep 45 races nodig te hebben om zich in de titelstrijd te kunnen mengen. Uiteindelijk loste Red Bull de problemen met de RB18 op en was het team onwijs dominant. Zeventien Grand Prix-zeges gingen naar Milton Keynes en nooit eerder scoorde Red Bull als team zoveel punten in één seizoen. Marko is blij dat Red Bull na Australië de boel wist op te lossen. "We gingen tevens van een te zware auto, die niet makkelijk af te stellen was, naar een wagen die vervolgens overal sterk was. Behalve in Brazilië, daar ging het moeizaam", zegt Marko tegen Servus TV. "Qua ontwikkeling en de rest van het kampioenschap kunnen we alleen maar zeggen dat we het als team uitstekend gedaan hebben. Beide coureurs waren fantastisch. Het zal lastig worden om dit volgend jaar te herhalen."

Video: Een terugblik op 2022 waarin Red Bull Racing domineerde