Waarom het DAS-systeem van Mercedes legaal is verklaard

De ogen waren bij de wintertest gericht op Mercedes, dat met een innovatief stuursysteem op de proppen kwam. Dat systeem werd Dual Axis Steering (DAS) genoemd en daarmee konden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tijdens het rijden het spoor van de voorwielen kunnen veranderen. Red Bull Racing kondigde al aan dat er een protest zou volgen als Mercedes het systeem zou inzetten tijdens een Grand Prix-weekend en toen dat tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk gebeurde, hield het Oostenrijkse team woord.

Uiteindelijk hakte de FIA zaterdag kort na middernacht de knoop door: het protest van Red Bull bleef zonder resultaat, want de stewards oordeelden dat het DAS-systeem van Mercedes legaal is. Maar hoe is dat besluit tot stand gekomen?

De kwestie hing volgens de FIA af van een hoofdvraag: is DAS onderdeel van het stuursysteem? Als de stewards hadden geoordeeld dat dit niet het geval is, dan had Mercedes meerdere reglementen verbroken. Dat is op te maken uit de verklaring die de stewards hebben opgesteld over het genomen besluit. Het gaat hierbij om artikel 3.8, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2 en 10.2.3 van de Technische Reglementen en artikel 34.6 van de Sportieve Reglementen. Overtreding van artikel 3.8 van het Technische Reglement zou betekenen dat de positie van de voorwielen de aerodynamische prestaties van de auto beïnvloedt, terwijl dat alleen is toegestaan voor de stuurbeweging. De overige artikelen hebben betrekking op het aanpassen van de wielophanging.

“In het algemeen is het makkelijk om te concluderen dat DAS illegaal zou zijn ALS het geen onderdeel van het stuursysteem is”, verklaren de stewards. Het draait dus om de vraag of DAS onderdeel is van het stuursysteem van de Mercedes. Het antwoord daarop is een ‘ja’, menen de stewards. Daarvoor wijzen ze vijf argumenten aan: Er wordt in artikelen 1.2 en 10.4.1 niet gezegd dat het linker- en rechtervoorwiel niet in tegengestelde richting mogen bewegen; er is geen directe definitie van het woord sturen; de verschillende standen van de voorwielen hebben een direct effect op het stuurgedrag van de auto; DAS werkt via hetzelfde centrale mechanisme als het gebruikelijke sturen; en DAS is een hydraulisch systeem dat altijd volledig onder controle van de coureur is.

Mercedes vindt maas in de wet

De bovenstaande argumenten zijn volgens de stewards voldoende om te beoordelen dat het DAS-systeem onderdeel is van het stuursysteem van de W11. “Daarom moet het onderworpen worden aan dezelfde reglementen als het reguliere stuursysteem.” Daarnaast hebben de stewards ook gekeken of DAS in strijd is met reglementen met betrekking tot de wielophanging. Het antwoord daarop is ‘nee’. “De uitlijning van ieder voorwiel (de stuurhoek) heeft een effect op de wielophanging, maar dit is incidenteel”, verklaren de stewards. Zij verwijzen naar artikel 10.2.1 van het Technische Reglement. “Dit artikel scheidt de functie van de wielophanging en die van het stuur. Het is ook duidelijk dat de positie van het stuurwiel in dit geval een systeem is met een speling van twee graden.”

De stewards zien DAS dus niet als onderdeel van de wielophanging en ook worden daarmee geen illegale aanpassingen aan de wielophanging gedaan. “Daarom zien de stewards DAS als een legitiem onderdeel van het stuursysteem en het voldoet aan de relevante reglementen met betrekking tot de ophanging en aerodynamische beïnvloeding”, leest het statement.

Vanwege die conclusie kan Mercedes met DAS gebruikmaken van een aantal uitzonderingen die gelden voor het stuursysteem, en lijkt het team dus een maas in de wet gevonden te hebben. “Naar de mening van de stewards is het DAS-systeem fysiek en functioneel een onderdeel van het stuursysteem. Als zodanig profiteert het van de impliciete uitzonderingen op bepaalde reglementen over de ophanging die van toepassing zijn op de besturing.”