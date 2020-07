Verstappen: "Mugello en Portimao zouden goed idee zijn"

De CEO van Formula One Management had eigenlijk voor de Grand Prix van Oostenrijk het resterende deel van de F1-kalender willen bekendmaken, maar moest donderdag concluderen dat het nog wel even kan duren voor de complete agenda van 2020 wordt ingevuld.

Een tegenvaller, want de Formule 1 heeft tot nog toe slechts acht races in Europa bevestigd. Die worden in juli, augustus en begin september verreden, maar wat er daarna gaat gebeuren om aan de gewenste vijftien tot achttien races te komen, is nog steeds onduidelijk. Het lijkt er op dat het Midden-Oosten (Bahrein en Abu Dhabi) in november en december de afsluiters krijgen, maar vooral Azië kende al wat afzeggingen en in Noord- en Zuid-Amerika is de coronacrisis verre van onder controle. Het zou dus kunnen dat er meer races volgen op Europese circuits als Hockenheim, Imola, Mugello en Portimao.

Vooral die laatste twee kunnen de goedkeuring wegdragen van Max Verstappen. “Ik heb nog nooit op Mugello gereden, maar daar schijnen ze nu naar te kijken", verklaarde hij tijdens een Zoom-sessie met de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com. "En ik heb één keer in Portimao gereden, dat was echt een mooi circuit. Dus, die twee zouden in ieder geval goed zijn. Uiteindelijk is het niet aan mij, maar als het gebeurt dan zou ik het prima vinden.”

Ook Daniil Kvyat heeft een voorkeur. De Rus van AlphaTauri zou graag op Imola rijden, het circuit waar hij vorige week uitgebreid testte. “Het is een geweldig circuit. Ik kende het al van vroeger. Het is old school, hobbelig en met uitdagende kerbs.” De AlphaTauri-coureur had ook een boodschap voor de Formule 1-organisatie. “Wat we moeten leren is dat we te veel circuits aanpassen en hetzelfde maken, met overal dezelfde kerbs en zo. De circuits helemaal perfect proberen te krijgen is niet de richting die we op moeten met de Formule 1.”

Carey hoopt binnen “enkele weken” met meer nieuws over de F1-kalender naar buiten te komen.