Vettel, Red Bull gewaarschuwd na gesprek zonder mondkapje

Zaterdagochtend werden veelvuldig foto’s en video’s gedeeld van Sebastian Vettel, die op dat moment in gesprek was met leden van Red Bull Racing. Daardoor ontstond een debat over of de Duitser hiermee de regels had overtreden. Volgens de strikte protocollen van de FIA dienen de teams gescheiden te zijn in hun eigen bubbels, waarbij contact met andere deelnemers niet toegestaan is.

In theorie zijn de acties van Vettel, hoe onschuldig die ook zijn, in strijd met de Code of Conduct van de F1, die door alle aanwezigen bij de Oostenrijkse Grand Prix ondertekend moest worden. Nadat de beelden van het vergrijp boven kwamen drijven heeft de COVID-19-gedelegeerde van de FIA de teammanagers van Ferrari en Red Bull per brief ingelicht dat zij zich te allen tijde dienen te houden aan de strikte protocollen.

Hoewel de FIA Code of Conduct onderdeel is van de Internationale Sportieve Code, staan er geen boetes of sportieve straffen op het verbreken van de regels. Wel heeft het regelgevend orgaan duidelijk gemaakt dat iemand geen toestemming krijgt om evenementen bij te wonen als die persoon niet instemt met het volgen van de Code of Conduct: “Geen enkel individu wordt gedwongen om zich te houden aan deze COVID-19 Code, en geen enkel individu wordt gestraft door de FIA als iemand zich er niet aan houdt; maar een individu dat niet instemt met deze COVID-19 Code krijgt geen toegang tot deze evenementen en mag deze evenementen niet bijwonen.

Tot dusver is het Grand Prix-weekend in Oostenrijk verlopen zonder een positieve coronavirustest, ondanks dat er 2000 man aanwezig is op de Red Bull Ring en er al meer dan 4000 tests zijn afgenomen.

Met medewerking van Jonathan Noble