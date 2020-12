Mercedes: Bottas en Russell vrij om te racen tijdens Sakhir GP

Bij afwezigheid van Lewis Hamilton, die de tweede race in Bahrein moet laten schieten omdat hij het coronavirus onder de leden heeft, heeft Mercedes George Russell opgeroepen voor een invalbeurt. Tot dusver laat de Brit uitstekende dingen zien, met de snelste tijd in de vrijdagse trainingen en de tweede plaats in de kwalificatie. Hij was slechts 0,026 seconde langzamer dan teamgenoot Valtteri Bottas. Met die prestatie overtrof Russell de verwachtingen van Mercedes, die hem voorafgaand aan de kwalificatie een klassering in de top-vijf ten doel hadden gesteld.

Russell heeft tijdens de GP van Sakhir de uitgelezen kans om zijn eerste punten in de F1 te behalen, maar een podiumplaats of zelfs een overwinning lijken ook geen onmogelijke opgave. Daarvoor zal hij wel met Max Verstappen en Bottas af moeten rekenen. Vooral de strijd met Bottas wordt interessant: gaat Mercedes de Fin, die een contract heeft 2021 heeft, beschermen door teamorders uit te vaardigen? Wolff stelt dat het antwoord op die vraag een duidelijke ‘nee’ is. “Ze zijn vrij om te racen. Dat zijn we aan onze stand verplicht, dus we houden ze niet aan het lijntje”, vertelde de Oostenrijker.

Een belangrijke reden daarvoor is dat Wolff ‘geen rivaliteit’ ziet tussen Bottas en Russell, dus hij verwacht niet dat een strijd problemen gaat opleveren. “Valtteri zit stevig op zijn plek en hij heeft niets te bewijzen. Voor George is het nog iets makkelijker, want er is helemaal geen druk. Hij heeft niets te verliezen. En [Max] Verstappen zal natuurlijk niet blij zijn dat de nieuwe jongen meteen voor hem staat op de grid.” Ook in de race heeft Wolff geen torenhoge verwachtingen van Russell. “George staat op de verkeerde lijn, zoals we vorig weekend gezien hebben, en de cockpit is te klein voor hem. De koppeling is te klein voor zijn handen en vingers. Eerlijk gezegd heb ik voor de race dezelfde verwachtingen als voor de kwalificatie. Hij heeft bevestigd wat we van hem dachten. Ik ben onder de indruk, maar niet verrast.”