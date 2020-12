Norris krijgt nieuwe motoronderdelen en moet achteraan starten

Norris kende geen geweldige kwalificatie voor de race op de 'outer track' van het Bahrain International Circuit. Een kleine week na zijn sterke vierde plek tijdens de GP van Bahrein kwam de Brit in de kwalificatie voor de Sakhir Grand Prix niet verder dan de vijftiende tijd in Q2, doordat hij zijn laatste ronde niet goed had getimed. McLaren kreeg daardoor de kans om nieuwe motoronderdelen in de bolide van Norris te zetten voor de race in Sakhir en de Grand Prix van Abu Dhabi van volgende week, zonder dat hij daardoor veel terrein verliest.

Technisch gedelegeerde Nikolas Tombazis van de FIA - de invaller voor Jo Bauer dit weekend - bevestigde voorafgaand aan de race van zondag dat McLaren een nieuwe verbrandingsmotor en een nieuwe turbo in de bolide van Norris heeft gemonteerd. Voor beide onderdelen geldt dat hij hierdoor boven het maximumaantal komt dat hij in een seizoen mag verbruiken en vanzelfsprekend leidt dat tot een gridstraf. Norris moet hierdoor vanaf de laatste startrij vertrekken. Die deelt hij met debutant Pietro Fittipaldi, die op zaterdag dezelfde straf kreeg. Omdat Norris in de kwalificatie voor Fittipaldi eindigde, mag hij op de startgrid ook voor hem plaatsnemen. De McLaren-rijder start dus vanaf P19, de Haas-coureur vanaf de twintigste plek.

McLaren is nog altijd verwikkeld in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs. Het team verdedigt in de laatste twee races een voorsprong van 17 punten op Racing Point en de gridstraf van Norris is wat dat betreft slecht nieuws, omdat beide coureurs van de concurrent wel vanuit de top-tien starten. Zelf verwacht Norris geen makkelijke wedstrijd vanuit de achterhoede, mede doordat inhalen niet makkelijk zal zijn. "Er zouden goede duels moeten zijn, maar het is niet zo makkelijk om hier in te halen als iedereen denkt. Het ziet er misschien makkelijk uit, maar dat is het niet. Ik denk dat het een zware race wordt. Er gaat wel ingehaald worden, maar dus niet zo makkelijk als dat men denkt."