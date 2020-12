Hoe F1-coureurs de knop mentaal omzetten na een megacrash

"Ik had in mijn hele racecarrière nog nooit zoiets gezien. Het voelde eigenlijk net alsof het allemaal een film was", begint Kvyat zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com Nederland. "Dat riep vreemde emoties en aparte gevoelens op. Het was schokkend om eerlijk te zijn. Toen ik de pitstraat binnenkwam, maakte ik me nog behoorlijk zorgen. Maar gelukkig vertelden andere mensen mij dat hij oké was en kreeg ik de beelden daarna ook te zien."

'Niet makkelijk om meteen weer in te stappen

Kvyat was tegen wil en dank betrokken bij het incident en moest het voorval voor de tweede start zoveel mogelijk uit zijn hoofd zien te krijgen, al ging dat niet makkelijk. "Ik was natuurlijk wel opgelucht over de afloop, maar het beeld van zo'n crash blijft je toch wel even bij. Het was dus nog niet zo makkelijk om 'gewoon' weer in de auto te stappen, dat moet ik eerlijk zeggen." Aan opgeven heeft hij echter niet gedacht. "Uiteindelijk is het ook gewoon mijn werk. Dus je moet als professional zoveel mogelijk op de 'refresh button' drukken en er weer voor gaan."

In dat mentale proces heeft teambaas Franz Tost ook een rol gespeeld, zo vertelde hij tijdens de persconferentie voor teambazen. "Ik heb hem allereerst en ook bovenal verteld dat hij er helemaal niets aan kon doen", probeerde de Oostenrijker te waken voor een schuldgevoel bij zijn coureur. "Ik heb gezegd dat hij het daardoor toch zo goed en zo kwaad als het ging naast zich neer moest zetten en zich kon concentreren op de tweede start van de race. Ik moet zeggen dat Daniil daar professioneel genoeg voor is. Hij is er uiteindelijk goed mee omgegaan."

Leclerc: Proberen terug te keren in juiste 'zone'

Waar Kvyat naar eigen zeggen 'in shock' was na de crash van Grosjean, gold hetzelfde voor Charles Leclerc. De boordradio's van de Ferrari-coureur, waarin hij hoorbaar aangeslagen was en zich zorgen maakte, zijn de hele wereld overgegaan. "Ik zag het in mijn rechterspiegel gebeuren. Ik moest aan de linkerkant verdedigen ten opzichte van Antonio Giovinazzi volgens mij, maar ik checkte natuurlijk ook wat er aan de rechterkant gebeurde. Toen ik dat deed, zag ik een auto keihard de muur ingaan en vanaf dat moment wist ik meteen dat het zeer serieus zou zijn. Het was voor mij echt ongelooflijk om Romain toch uit die auto te zien stappen."

"Maar toen ik wist dat Romain in orde was of dat hij in ieder geval uit zijn auto was, wilde ik me weer volledig concentreren op mijn eigen race", vervolgt hij desgevraagd door Motorsport.com Nederland. Dat laatste is volgens Leclerc ook bittere noodzaak voor iedere F1-coureur. "Als je in een Formule 1-auto rijdt, moet je per definitie honderd procent geconcentreerd zijn op wat je doet. Ik probeerde mezelf daarvoor weer in de juiste 'zone' te krijgen. Dat doe je vooral door zoveel mogelijk te denken aan de strategie en aan doelen die je jezelf zet voor de eerste paar ronden. Op die manier probeerde ik de beelden te vergeten die ik even daarvoor had gezien."

VIDEO: Hoe Grosjean zijn zware crash in Bahrein heeft overleefd