Meet Red Bull met twee maten? Hoe Verstappen Stroll van de baan reed

Belangrijk hierbij is dat het team dat een verzoek tot herziening indient, nieuw bewijsmateriaal moet aandragen dat een ander licht werpt op de zaak. Maar ook de tegenpartij kan nieuw bewijs indienen. In dat kader zou Mercedes weleens de beelden kunnen inbrengen van de aanrijding tussen Max Verstappen en Lance Stroll, vorig jaar op Portimao, als de wedstrijdleiding die niet al heeft bestudeerd natuurlijk.

Die touché tijdens de tweede vrije training voor de Portugese Grand Prix werd vooral bekend vanwege de ‘mongool’-opmerking van Verstappen en lijkt in veel opzichten op de aanrijding op Silverstone. Uiteraard is de bocht anders en leidde het incident op Portimao niet tot een zware crash of het verlies van racepunten, maar het grootste verschil zit hem in het feit dat de rollen toen precies omgedraaid waren: was Verstappen op Silverstone het 'slachtoffer' en Hamilton de 'dader', daar was het in Portugal Stroll die van de baan vloog door een tikje van Verstappen.

Verstappen had aanvankelijk weinig begrip voor Stroll, die op Portimao – net als de Nederlander tien dagen geleden op Silverstone – aan de snelle buitenkant zat, de (normale) apex opzocht en daarbij op het rechter achterwiel werd getikt door het linker voorwiel van Verstappen. Waar op de beelden duidelijk is te zien dat Verstappen bij het insturen niet volledig naast Stroll zat, daar had Red Bull-teambaas Christian Horner destijds een geheel eigen mening. “Als dit een race was geweest, zou er gezegd zijn dat Max aan de binnenkant naast hem zat”, zei Horner indertijd tegen Sky Sports F1. “Daarom moet de auto aan de buitenkant hem ruimte geven." Sky Sports-analist Johnny Herbert weerlegde die stelling door te zeggen: “Christian, het is voorwiel tegen achterwiel”, maar dat vond Horner geen steekhoudend argument. Volgens de Horner was er maar één doorslaggevende factor: “Hij [Verstappen] zit aan de binnenkant.”

Waar Horner voet bij stuk hield en de schuld bij Stroll legde, daar draaide Verstappen na een bezoek aan de wedstrijdleiding bij. "Ik ben bij de stewards geweest en dan hoor je natuurlijk ook de andere kant van het verhaal", zei hij enkele uren later tegen Ziggo Sport. "Het kwam allemaal gewoon heel ongelukkig uit."

Na de coureurs gehoord te hebben besloot de wedstrijdleiding de zaak te seponeren en geen nadere actie te ondernemen.