'No further action' na aanvaring tussen Verstappen en Stroll

In een toch al rommelige trainingssessie - waarin alle coureurs prototype-banden van Pirelli moesten testen en de Honda-motor van Pierre Gasly in vlammen opging - kwam het zoals gezegd tot een merkwaardig contact tussen Verstappen en Stroll. De Nederlander reed achter de Racing Point en wenste Stroll op start-finish te passeren. Verstappen kwam ernaast, maar niet volledig langszij doordat Stroll zijn DRS eveneens open hield.

Dat leverde een eerste handgebaar van Verstappen op, al kwam Racing Point nadien met een hele andere uitleg. Stroll zou volgens Otmar Szafnauer twee vliegende ronden achter elkaar afwerken, waardoor hij zijn achtervleugel opengeklapt hield. Hoe dan ook: het kwam tot een aanvaring die Stroll de grindbak instuurde en Verstappen wat schade aan zijn RB16 opleverde. De Nederlander reageerde over de boordradio meteen furieus met onder meer de uitspraak 'what a mongol' en schoof de schuld volledig in de schoenen van Stroll. De wedstrijdleiding bleek er echter iets anders over te denken.

Een misverstand

Na het verhaal van beide kanten te hebben aangehoord, bleven straffen achterwege en luidde het oordeel 'no further action'. "De stewards hebben de verklaringen van de bestuurder van auto nummer 18 en van auto nummer 33 aangehoord en hebben eveneens video- en audio-materiaal tot zich genomen", zo begint het statement van de wedstrijdleiding. "Stroll zat in een snelle ronde en mocht Verstappen zodoende inhalen in de ronde voorafgaand aan het uiteindelijke incident. Gezien de informatie van zijn team en de normale gang van zaken veronderstelde Verstappen dat Stroll nadien wel vaart zou minderen. Stroll kreeg echter de instructie van zijn team om voor een tweede snelle ronde te gaan en veronderstelde juist dat Verstappen zich zou laten afzakken", zo verklaart men het misverstand.

"De coureurs kwamen tijdens de zitting zelf ook tot de conclusie dat het om een misverstand ging. Met de kennis van nu concludeerden beide coureurs ook dat zij het incident hadden kunnen voorkomen. De stewards concludeerden in lijn daarmee dat geen van beide coureurs volledig verantwoordelijk kan worden gehouden voor het incident en hebben zodoende besloten tot 'no further action'."

Horner spreekt eveneens van 'fifty-fifty-incident'

Dit verdict past bij een eerdere lezing van Christian Horner. De Red Bull-teambaas liet ook al weten dat het om een 'fiffy-fifty-incident' ging. Nadat hij eerst Verstappen had verdedigd, stelde de Brit namelijk: "Misschien hebben beide coureurs wel een aandeel in dit incident. Max veronderstelde natuurlijk dat Lance het rustiger aan zou doen en kon niet weten dat Lance van zijn team nog een vliegende ronde moest starten. Verder zagen we dat Lance op zijn dashboard keek, wellicht heeft hij Max daardoor niet gezien. Beide kampen hebben hun eigen verhaal, dus laten we maar zeggen dat het uiteindelijk een beetje fifty-fifty is."

VIDEO: Het voorval tussen Verstappen en Stroll in beeld