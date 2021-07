Leclerc: Sainz net zo goed als Vettel, maar met andere aanpak

In zijn eerste twee seizoenen als Ferrari-coureur reed Charles Leclerc aan de zijde van Sebastian Vettel. De coureurs waren in hun eerste gezamenlijke seizoen, 2019, behoorlijk aan elkaar gewaagd. Het daaropvolgende jaar wist Leclerc de viervoudig wereldkampioen overtuigend te verslaan. Zelf sleepte hij een contract tot en met 2024 in de wacht, terwijl Vettel na 2020 plaats moest maken voor Carlos Sainz. De van McLaren overgekomen coureur heeft in zijn eerste tien races voor de Scuderia een heel aardige indruk gemaakt en kijkt in het kampioenschap slechts tegen een minimale achterstand aan ten opzichte van zijn nieuwe teamgenoot.

In de Formule 1-podcast Beyond the Grid werd Leclerc gevraagd om zijn beste teamgenoot ooit aan te wijzen. Dat vond hij echter geen eenvoudige klus: “Het is een moeilijke vraag. Carlos is een heel, heel goede teamgenoot. Met de keuze tussen Seb en Carlos weet ik het niet”, vertelde Leclerc. “In zijn goede dagen was Seb… Vorig jaar was lastiger voor hem, maar in zijn goede dagen was hij ongelooflijk goed en bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk te verslaan. Carlos is gewoon heel, heel consistent. Ze hebben een verschillende aanpak, maar ze zijn allebei enorm sterk.”

'Seb liet me soms winnen zodat ik blij zou zijn'

Ten opzichte van vorig jaar is er wel het een en ander veranderd in de relatie tussen Leclerc en zijn Ferrari-teamgenoot. “Met Seb had ik een andere verhouding. Ik zag hem meer als een soort oudere broer. Hij had namelijk zoveel ervaring dat het anders was. Met Carlos heb ik niet dezelfde soort competitie als ik had met Seb.” De tweevoudig Grand Prix-winnaar heeft in Sainz namelijk een teamgenoot die slechts enkele jaren ouder is en net zo competitief is als hijzelf. “Seb had meer ervaring, waardoor hij… met alles iets minder competitief was. Als ik iets wilde winnen, dan liet hij me winnen zodat ik blij zou zijn. Het maakte hem echter niets uit. Met Carlos is dat iets anders. Ik kan zien dat hij enorm gefrustreerd is als ik hem met iets versla. Het kan het meest lullige ding zijn, maar hij is dan zo kwaad. Dat geldt ook voor mij.”

Hoe verschillend Leclercs voormalige en huidige teamgenoten ook mogen zijn, toch weet hij een punt aan te wijzen waarop ze sterk op elkaar lijken. Van Vettel is bekend dat hij trainingen, kwalificaties en races tot in detail analyseert en dat debriefs uren kunnen duren. “Ik dacht dat hij van de hele grid de coureur was die het langste bezig is met analyseren, maar ik denk dat hij bijna een competitie kan houden met Carlos. Bij Carlos duurt het ook zo lang”, vertelde Leclerc. “Ik denk dus dat ik twee teamgenoten heb gehad die gewoon heel, heel lang doen over debriefs.”