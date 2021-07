Podcast: Red Bull moet Mercedes niet terug laten komen in de titelrace

Na zijn uitvalbeurt in Engeland heeft Verstappen in de titelstrijd nog ‘maar’ acht punten voorsprong op Hamilton. Een goede score in de Grand Prix van Hongarije kan dan ook een belangrijke mentale opsteker zijn zo vlak voor de zomerstop. Bij een overwinning gaat Verstappen met een riante voorsprong op vakantie, maar na de winst op Silverstone zal Hamilton er alles aan willen doen om zijn achterstand in de titelstrijd verder te verkleinen.

In de twintigste aflevering van het tweede seizoen van de Formule 1-podcast van Motorsport.com Nederland blikken Mike Mulder, Erwin Jaeggi en Koen Sniekers vooruit op de Hongaarse Grand Prix, waar op donderdag ook nog opnieuw zal worden gekeken naar het incident tussen Verstappen en Hamilton in Silverstone. Hoe groot is de kans dat de stewards terugkomen op hun eerdere besluit? En maakt Nyck de Vries daadwerkelijk kans op een F1-zitje bij Williams in 2022? Het komt allemaal aan bod in deze aflevering.

