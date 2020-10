Verstappen laakt Stroll na merkwaardige touché: "Totaal onnodig"

Waar Verstappen in januari al eens een bezoek bracht aan Portimao om het circuit te verkennen, volgde deze vrijdag een eerste kennismaking in zijn F1-bolide. Die kennismaking leverde een tweede en derde plaats op, maar bovenal een aanvaring met Lance Stroll in de afsluitende training op vrijdag. Verstappen probeerde de Canadees op start-finish te passeren met zijn DRS open, maar Stroll klapte zijn achtervleugel eveneens open waardoor Verstappen ernaast bleef hangen. Stroll stuurde vervolgens tamelijk enthousiast in voor de eerste bocht, terwijl Verstappen nog aan de binnenkant zat. Het onvermijdelijke contact volgde.

De negenvoudig Grand Prix-winnaar kon zijn weg met wat schade aan de RB16 - onder meer aan de barge boards - vervolgen, maar Stroll bleek minder fortuinlijk en eindigde in het grind. "Om eerlijk te zijn wil er niet al te veel over praten. Ik was gewoon enorm verbaasd", gaat Verstappen na afloop van de sessie in op het incident. "Hij stuurde gewoon in terwijl ik aan de binnenkant zat en er duidelijk aan kwam. Ik heb geen idee waar ik anders heen had gemoeten."

Dat Stroll zijn DRS gebruikte om voor te blijven, kan Verstappen ook maar matig waarderen. "Ik begon net aan mijn snelle ronde, terwijl hij zijn snelle ronde al achter de rug had. Laten we maar zien wat er verder uitkomt, maar het is gewoon jammer dat we elkaar in deze tweede training al hebben geraakt. Erg onnodig ook." Een suggestie dat Verstappen zelf ook eieren voor zijn geld had kunnen kiezen, wuift hij rigoureus weg. "Hij had het toch kunnen voorkomen? Er is altijd discussie en zo kun je eindeloos doorgaan, maar het is gewoon dom."

Verstappen stak zijn frustraties over de boordradio ook al niet bepaald onder stoelen of banden. Sterker nog: met de uitlatingen 'what a retard' en 'what a mongol' toonde hij zich nogal verbolgen over de actie van Stroll. Geconfronteerd met zijn uitlatingen en of die wel zo chique zijn ten opzichte van een collega, liet Verstappen louter weten: "Dat is niet mijn probleem."

VIDEO: Het incident tussen Verstappen en Stroll in beeld