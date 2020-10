Bottas snelste in tweede training, Verstappen en Stroll botsen

Het eerste half uur van de tweede oefensessie werd gebruikt om banden te testen voor Pirelli. Alle coureurs waren verplicht om met prototypes voor 2021 te rijden, zodat de Italiaanse onderneming voldoende data heeft om de constructie van de band verder te kunnen versterken. Zij wil dit doen omdat er volgend jaar voor het derde seizoen op rij met dezelfde band wordt gereden, terwijl de wagens steeds sneller worden naarmate zij verder worden ontwikkeld en de banden daarmee dus ook steeds zwaarder worden belast. Een stevigere constructie moet ervoor zorgen dat de banden naar behoren blijven werken. Om problemen met het rubber te voorkomen besloot de FIA eerder al om de downforce voor 2021 met tien procent terug te brengen, onder andere middels veranderingen aan de vloer.

Net als tijdens de eerste vrije training waren de coureurs gedurende de tweede oefensessie naarstig op zoek naar grip. Carlos Sainz belandde bij zijn zoektocht in een spin tussen de veertiende en vijftiende bocht, Sergio Perez deed hetzelfde bij de derde bocht. Max Verstappen noteerde kort voor het einde van het eerste half uur een 1.21.575, waarmee hij de snelste man was op de prototype band.

Vervolgens konden de coureurs weer verder met hun reguliere programma voor de vrijdagmiddag. Max Verstappen verscheen op mediums op de baan en voerde het tempo op door naar een 1.19.033 te gaan. Charles Leclerc ging daar even later onder met een 1.18.838, waarna Valtteri Bottas op de zachte band een 1.17.940 te klokken. De sessie was halverwege toen de rode vlag tevoorschijn moest komen voor Pierre Gasly, die zijn AlphaTauri met vlammen aan de kant zette. De Fransman kon tijdig uit zijn auto springen, maar de AT01 lijkt forse schade te hebben opgelopen als gevolg van de brand.

Na een kwartier was de AlphaTauri aan de kant en ging het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen. Het duurde echter niet lang voordat de rode vlag opnieuw moest worden uitgehangen omdat Max Verstappen en Lance Stroll met elkaar in botsing waren gekomen bij de eerste bocht. De Nederlander begon aan een snelle ronde en wilde bij de eerste bocht binnendoor duiken bij de Canadees, die juist een vliegende ronde had gedaan maar voornemens was om daar nog een tweede snelle ronde achteraan te plakken. De Racing Point-rijder leek niet in de gaten te hebben dat Verstappen hem wilde passeren met een botsing tot gevolg. Verstappen, die in de ronde ervoor aan de kant was gegaan voor Stroll en er vanuit leek te gaan dat de coureur uit Montreal hetzelfde voor hem zou doen, kon na het klungelige moment door, maar Stroll raakte van de baan en kwam vast te staan in de grindbak, waardoor een tweede code rood noodzakelijk was. De wedstrijdleiding deelde mee het incident te gaan bekijken.

Nadat de auto van Stroll was geborgen, waren er nog maar iets meer dan acht minuten over. Het was in de slotfase een drukte van belang op de baan, waardoor de 1.17.940 van Bottas bleef staan. Verstappen sloot de tweede oefensessie af met de tweede tijd, dankzij een 1.18.535. Lando Norris ging bij het zwaaien van de vlag naar een 1.18.743, waarmee hij naar de derde stek in de tijdenlijst klom. Charles Leclerc kende een bemoedigende vrijdag voor Ferrari, dat opnieuw updates op de auto heeft gebracht, door de vierde tijd op de klokken te brengen. Carlos Sainz en Sebastian Vettel waren respectievelijk vijfde en zesde in de danig verstoorde training, voor Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Esteban Ocon en Alexander Albon.



Zaterdag om 12.00 uur is de derde training voor de Grand Prix van Portugal.