McLaren grijpt naar teamorders in Baku: "Onder druk van Alpine"

Na een teleurstellende kwalificatie begonnen Lando Norris en Daniel Ricciardo vanaf respectievelijk de elfde en twaalfde startplaats. Beide heren kozen voor een verschillende strategie. Op die manier deed McLaren een poging om naar voren te geraken. Maar door een gebrek aan topsnelheid lukte het beide McLaren-coureurs niet om Fernando Alonso in de slotfase te passeren.

In de eerste stint liet Ricciardo het team weten dat hij meer tempo had dan zijn teamgenoot, maar hij kreeg te horen dat Norris niet ingehaald mocht worden. Ricciardo was de 51 ronden durende GP op de harde band gestart en zou van banden wisselen tijdens een virtual safety car. Dit bracht de Australiër voor zijn Britse teamgenoot. In de slotfase waren de rollen omgedraaid en wilde Norris juist Ricciardo inhalen. Maar opnieuw gaf McLaren geen toestemming. Daardoor werden zij achtste en negende. Norris was tijdens de race gefrustreerd, maar begreep en accepteerde achteraf de instructies. Ricciardo vond dat de opdracht aan het adres van Norris een gunst was, maar de Brit vond de situaties niet vergelijkbaar.

Seidl verklaarde dat het door de druk van de tweede Alpine van Esteban Ocon achter hen weinig zin had om zijn twee coureurs te laten vechten, vooral omdat beide rijders waarschijnlijk niet in staat waren om Alonso aan te vallen. "Wat wij op de radio hoorden wil je van elke coureur horen: ambitieus zijn en een zo best mogelijke positie pakken. Daarom is er wel een team dat voor een zo goed mogelijk resultaat wil gaan, zonder risico's te nemen dat beide wagens met elkaar botsen", aldus de McLaren-teambaas. "Als Daniel in het begin van de race Lando was gepasseerd, waren we in een soort jojo terechtgekomen. Dat hebben we dit seizoen eerder bij andere teams gezien. Er is een risico dat we vast blijven zitten achter Alonso en dat Ocon vervolgens langs een van onze auto's komt. Ons idee was om de posities achter Fernando vast te houden en dat we Ocon in bedwang konden houden. Dat is ons gelukt."

McLaren laat beide rijders normaal gesproken met elkaar gevechten, maar volgens Seidl waren de omstandigheden nu anders. "We proberen altijd beide coureurs dezelfde kansen te geven om het goed te doen, dat is onze verantwoordelijkheid. Maar als je als team verschillende strategieën hebt, dan moet je zorgen dat je het resultaat maximaliseert."