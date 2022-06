Mercedes werd in Baku opnieuw geteisterd door hevige porpoising. George Russell en Lewis Hamilton gaven beide aan dat de situatie onhoudbaar wordt. Met name laatstgenoemde kampte met hevige pijn in de rug na de 51 ronden durende Grand Prix van Azerbeidzjan. Hamilton klom met veel moeite uit de W13. Teambaas Toto Wolff vreest zelfs dat de zevenvoudig wereldkampioen wellicht moet missen, maar dat heeft de Brit zelf naar het rijk der fabelen gewezen. De renstal blijft echter hoop houden dat het uiteindelijk alle performance uit de W13 kan halen, zodra de problemen getackeld zijn. Mocht dit niet lukken dan gaat het design voor 2023 wellicht op de schop.

Op de vraag van Motorsport.com of het team zich focust op het verbeteren van de huidige auto of dat de aandacht al naar volgend F1-seizoen gaat, antwoordt Wolff. "Onder leiding van Mike Elliot kijken we naar alle mogelijke oplossingen. Hij is een zeer capabele technische directeur. Het huidige concept is echter niet heilig. Naar alles wordt gekeken. We gaan het in ieder geval voor elkaar krijgen. Als dingen op korte termijn niet opgelost kunnen worden, dan wel in de komende maanden."

Mercedes slaagde er niet in om de vorm die het in Barcelona liet zien vast te houden. Wolff benadrukt wel dat het team beter begrijpt wat er fout gaat. Volgens de Oostenrijker is het nu zaak om dit steeds meer uit te werken en te onderzoeken wat er precies moet gebeuren om de problemen op te lossen. In Baku experimenteerde Mercedes met de auto van Hamilton, al was de uitkomst met rugpijn dus niet heel fijn. "We weten de hoofdoorzaak van onze problemen, maar we hebben nog geen antwoorden", gaat Wolff verder. "Daarom experimenteren we momenteel. Ik geloof nog steeds in een korte termijn oplossing die ons competitiever maakt, maar wellicht verklaart het ook weer niet alles. Ik wil de auto in de tweede helft van het seizoen voor elkaar hebben. Het leren over de auto is uiteindelijk dan wel weer belangrijker dan elk weekend met een korte termijn oplossing komen."

De Spaanse Grand Prix heeft volgens Wolff duidelijk de sterke performance van de de auto laten zien. Zolang het asfalt maar vloeiend is en de W13 niet al te veel over de kerbs hoeft te rijden. Het Circuit Gilles Villeneuve in Canada is juist het tegenovergestelde en daarom de perfecte plek om de zwakke kanten van de auto naar boven te halen. "We hebben een goede stap gezet in Barcelona. Hoe minder hobbels, hoe beter. Ik denk dat we een prima auto hebben. In de race laten we dat ook wel zien, alleen de kwalificatie kan nog beter. We weten wat er aan de hand is en wat we moeten doen. Montreal gaat wat dat betreft goed zijn: het is er heel hobbelig en je moest agressief zijn op de kerbs. Ik denk dat we na Canada een beter beeld hebben."