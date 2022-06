Hakkinen waarschuwt Ferrari: "Red Bull straft elke fout hard af"

Mika Hakkinen heeft te doen met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Opnieuw zag de Monegask minimaal 25 punten in rook opgaan door falen van een Ferrari-krachtbron. "Charles Leclerc vraagt zich vast af wat hij moet doen om een portie geluk te krijgen", opent de Fin in zijn column voor Unibet. "In de afgelopen vier races vertrok hij van pole-position. Zijn performance op zaterdag was simpelweg briljant. Hij perste alles uit de auto. Ik denk dat we een hard gevecht voor de overwinning hadden gezien. Max was druk bezig het gat naar Charles te dichten. We hebben het door de kapotte Ferrari-motor nooit meegemaakt."

Het is dus niet de eerste keer dit jaar dat Ferrari een zege door de vingers ziet glippen vanwege malheur. In Spanje viel Leclerc ook vanaf leidende positie uit met power unit-problemen. In Monaco was het een tactische misser en zondag in Baku herhaalde zich het probleem met de krachtbron. Nog even en Leclerc heeft een gridstraf aan zijn broek. "Ferrari weet maar al te goed dat de laatste drie Grands Prix kritiek zijn geweest. Twee motorproblemen en een slechte strategie hebben Charles potentiële zeges gekost", vervolgt Hakkinen. "Het is één ding om met beide wagens de finish niet te halen, maar om Red Bull een één-twee te zien scoren en een voorsprong in het kampioenschap te nemen is gewoon een ramp." Niet alleen Leclerc viel uit met een power unit-probleem, ook de Ferrari-aangedreven Haas van Kevin Magnussen en Alfa Romeo van Zhou Guanyu gaven voortijdig de geest. "Als er zich een bepaald probleem voordoet, dan is het zaak deze zo snel mogelijk op te lossen."

Over drie wedstrijden is het F1-seizoen op de helft. Hakkinen waarschuwt Ferrari dat het als een razende de problemen moet oplossen. Daarnaast moet het ook op strategisch gebied sterker worden. "Elke fout wordt hard afgestraft door Red Bull, dat hebben we in Baku ook weer gezien", gaat hij verder. "Daarnaast doet Checo geweldig werk in het ondersteunen van Max. De tweede startplek achter Charles en het pakken van de leiding in het begin van de race geeft aan hoeveel vertrouwen hij heeft in zichzelf en de auto." Volgens de Fin kun je het wereldkampioenschap alleen winnen met een combinatie van snelheid, betrouwbaarheid en constantheid. "Ferrari heeft het tempo, maar de andere aspecten zijn er niet. Red Bull laat juist een exceptioneel sterke vorm zien. Zij hebben de problemen van begin dit seizoen nu achter zich gelaten. Ferrari moet dat ook doen en snel!"

De samenvatting van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan