De twee McLaren-coureurs begonnen de race op verschillende strategieën. Lando Norris ving de GP in Azerbeidzjan op de medium band aan, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo voor de harde band ging. Het tempo van de Australiër in de beginfase was uitstekend. Hij zat min of meer vast achter Norris, maar kreeg de opdracht er niet voorbij te gaan tot aan diens bandenwissel. Na de pitstop van Norris kwam Ricciardo voor zijn teamgenoot te rijden en bleef voor Norris nadat de Australiër tijdens de VSC zijn stop maakte. In de slotfase zat Ricciardo Fernando Alonso op de hielen. Norris zat daar vlak achter en vroeg aan het team of hij de Alpine-coureur mocht aanvallen. Dit weigerde het team, dit tot frustratie van Norris. Uiteindelijk werden de McLarens achtste en negende. De Brit heeft de beslissing inmiddels geaccepteerd.

"Daniel kreeg een inhaalkans kort voor mijn bandenwissel. Hij deed dat niet. Volgens mij kreeg hij de opdracht om Gasly af te houden tot aan mijn stop. Hij bleef dus achter mij. Om hem daarvoor te belonen moest ik vervolgens mij achter hem blijven. Ik had het kunnen doen in de eerste bocht. Het was een lastige beslissing om het niet te doen", aldus Norris tegen onder meer Motorsport.com. "Ik hield me aan de beslissing van het team. Dat was lastig. Hij had geluk met de VSC. Hij kwam uit op de mediums. Ik had wel meer tempo van hem verwacht om Fernando aan te vallen. Mijn snelheid op de harde band was een stuk hoger. Ik had het kunnen doen, maar als team hebben we goed werk geleverd. We wilden in de punten eindigen en dat is gelukt."

Norris geeft toe dat het niet eenvoudig was om achter hem te blijven, maar weet dat McLaren naar het grotere geheel keek. "Ik heb het geaccepteerd. Uiteindelijk had de achtste of negende plek ook niet veel uitgemaakt. We willen zo hoog mogelijk eindigen, simpeler is het niet", vervolgt hij. "Veel van wat we gedaan hebben in de laatste jaren is altijd goed geweest. Zo werken wij als team. Daarom heb ik geluisterd en sta ik achter wat er besloten is."

Ricciardo erkent dat de teamorders in zijn voordeel waren, maar zegt dat Alonso sowieso buiten bereik van Norris lag. "De hardere band was mijns inziens beter", zegt de Australiër. "In het begin was ik sneller, maar kreeg ik teamorders. Aan het einde was Lando sneller, maar opnieuw waren er instructies. In het begin van de race had ik er eenvoudig voorbij gekund, maar dat deed ik niet. Hij had mij met DRS kunnen inhalen in de slotfase, maar deed dit niet. Het was een wederdienst. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat we Fernando konden pakken, zelfs al had ik Norris voorbij gelaten."

