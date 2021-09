McLaren: Nederlaag in Sochi zal Norris alleen maar sterker maken

Twee weken na de allereerste overwinning in negen jaar tijd leek McLaren zondag op weg naar de tweede Grand Prix-zege op rij. Na het veroveren van zijn allereerste Formule 1-pole op zaterdag was Lando Norris ook in de race ijzersterk, totdat het Sochi Autodrom in de slotfase van de race werd getrakteerd op een regenbui. Norris en het team van McLaren besloten de gok te wagen en bleven op de baan, maar uiteindelijk bleek de keuze voor intermediates toch de juiste. Het kostte de Brit niet alleen de overwinning maar ook een podiumfinish, waarna de zevende plek en zes schamele puntjes de magere troostprijs waren.

De nederlaag was een bijzonder bittere pil voor Norris, maar teambaas Andreas Seidl laat het hoofd niet hangen en ziet zelfs een positieve kant van het verhaal: “Ik denk dat deze nederlaag Lando en het team alleen maar sterker zullen maken, omdat dit de momenten zijn waarvan je als team het meeste leert”, antwoordt Seidl wanneer hij door Motorsport.com wordt gevraagd welke impact de race zal hebben op het team. “Het is altijd makkelijk wanneer alles volgens plan verloopt. Een moment als dit is een enorme teleurstelling, maar het biedt ook een kans om te leren en het de volgende keer als team, samen met Lando, beter te doen.”

“Het hoort bij de sport en het is niet anders dan in de lagere klassen, waar dit soort dingen ook gebeuren. Het is een grote teleurstelling, zeker omdat hij zo dicht bij zoiets groots was, maar hij is ervaren genoeg - net als het team – om hier alleen maar sterker van te worden.”

Seidl niet bezig met 'wat als'-scenario

Norris leek de overwinning zondag in de zak te hebben. Hoewel Lewis Hamilton flink aan het jagen was met de Mercedes, slaagde de wereldkampioen er eerder in de race namelijk ook al niet in om de McLaren van Daniel Ricciardo in te halen. Seidl heeft echter geen zin om na te denken over het scenario wat er gebeurd zou kunnen zijn als het droog was gebleven: “Ik ben iemand die geen energie verspilt aan ‘wat als’-vragen. Je moet naar de feiten kijken en analyseren wat je beter had kunnen doen. Daarna moet je de resetknop indrukken en opnieuw proberen.”

“Ik ga geen tijd verspillen aan gedachtes over wat er mogelijk zou zijn geweest, over de kans dat hij zijn eerste overwinning zou hebben gepakt bijvoorbeeld. Hij is teleurgesteld en wij balen van de afloop, van die laatste drie rondjes. Maar frustraties en teleurstelling helpen je niet naar voren.”

Hoewel McLaren de laatste jaren enorme stappen heeft gezet, accepteert Seidl dat er ook dagen bij zijn waarop het soms niet helemaal mee zit: “Deel van deze reis is de acceptatie dat het niet altijd alleen maar een stijgende lijn is. Het hoort bij de sport, je hebt nu eenmaal dagen als deze. Het is echter ook de kans om nederig te blijven en met beide benen op de grond te blijven staan. Het is ook belangrijk dat je respect blijft houden voor je tegenstanders, en dat je blijft leren. Als ik kijk naar het team ben ik enorm blij en vol vertrouwen dat zodra we alles op een rijtje hebben staan, we op reguliere basis de strijd met Red Bull en Mercedes aan kunnen gaan. Het is geweldig dat we nu al af en toe in die positie zitten, ook afhankelijk van het circuit, om te vechten voor pole-positions en overwinningen.”

