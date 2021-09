Mercedes: We moeten aanvallend te werk gaan tegen Red Bull

Lewis Hamilton scoorde zondag in Rusland zijn honderdste F1-overwinning en nam daarmee ook weer de leiding in het wereldkampioenschap over van Max Verstappen. De Limburger herstelde zich knap na een forse gridstraf als gevolg van een motorwissel, hij werd tweede. Het verschil tussen de beide coureurs is slechts twee punten. In het constructeurskampioenschap heeft Mercedes goede zaken gedaan door uit te lopen naar een voorsprong van 33 punten op Red Bull.

Mercedes F1-baas Toto Wolff zag in de afgelopen weekenden “losse eindjes” bij zijn team en stelt dat er een agressieve strategie nodig is om Red Bull definitief te verslaan. “Op een bepaalde manier zijn we niet aan het maximaliseren, in deze race was dat ook weer zo”, aldus Wolff. “De kwalificatie was beslissend. We wisten dat het voor Valtteri moeilijk zou worden na de gridstraf, we eindigen op de eerste en vijfde plaats. Dat was heel goed, daar bestaat geen twijfel over, ook omdat het de honderdste overwinning was van Lewis. Maar we hebben ook gezien dat Max op spectaculaire wijze naar voren reed en dat is niet goed voor het kampioenschap. We moeten dus agressief blijven en aanvallend blijven rijden, we kunnen ons geen defensieve strategie veroorloven. We moeten zorgen dat we veel punten blijven scoren. Op dit moment doen we dat niet goed genoeg.”

Zowel Mercedes als Red Bull is er dit jaar nog niet in geslaagd om een 1-2 te scoren, enkel McLaren finishte in Monza met Daniel Ricciardo en Lando Norris op de eerste twee posities. Het aangepaste reglement voor dit seizoen betekende dat de rangorde toch enigszins aangetast is, Wolff stelt dat succes op traditionele Mercedes-circuits niet meer zo vanzelfsprekend is. “Ik ben gestopt met kijken naar dingen die we voorheen gepresteerd hebben op dit soort circuits, met nieuwe regels zijn er flinke veranderingen opgetreden”, vervolgde Wolff. “Natuurlijk wisten we dat Monza en Sochi ons beter zouden liggen. De realiteit is echter dat we nog wel een paar keer wat schommelingen gaan zien in het klassement, ik denk niet dat de verschillen snel zullen oplopen. Dus voor ons is het zaak om zo goed mogelijk te presteren.”