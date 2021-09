Leclerc: Kwestie van tijd voordat Norris eerste F1-zege pakt

Nadat Lando Norris op Sochi Autodrom vanaf pole-position mocht vertrekken, moest hij de leiding in de openingsfase afstaan aan Carlos Sainz. Toen hij de Spanjaard eenmaal gepasseerd was, leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor de McLaren-coureur. Een late regenbui bracht daar echter verandering in. Norris wilde aanvankelijk niet overstappen op intermediates en dat bleek de verkeerde keuze, want het begon vervolgens harder te regenen. Twee ronden voor het einde kwam hij alsnog naar de pits voor inters, waarna hij uiteindelijk niet verder kwam dan de zevende plek. Lewis Hamilton kon hierdoor met de zege aan de haal gaan.

Na afloop van de race zei Norris dat hij er helemaal doorheen zat. Dat is volgens Charles Leclerc begrijpelijk na het uit handen geven van je eerste zege. De Monegask weet waar hij het over heeft: voordat hij in België 2019 zijn eerste race won, voorkwam een motorprobleem dat hij al in Bahrein zegevierde. “Ik kan me natuurlijk voorstellen hoe hij zich voelt”, zei Leclerc. “Hij is waarschijnlijk onderdeel van het beslissingsproces in dergelijke situaties, en hij voelt zich mogelijk heel schuldig. Maar hij is een geweldige coureur, dat heeft hij dit seizoen vaak laten zien. Hij heeft een heel sterk seizoen en ik weet zeker dat hij ervan leert. Het is slechts een kwestie van tijd voordat hij voor het eerst wint, dus ik denk dat hij zich niet zo terneergeslagen moet voelen na zo’n race.”

Ook generatiegenoot George Russell weet hoe het voelt om een zege mis te lopen. Dat overkwam hem tijdens de GP van Sakhir van 2020, waar de Brit bij Mercedes inviel voor Hamilton. Nadat hij aan de leiding lag, voorkwamen een probleem bij de pitstop en een lekke band een sensationele zege. “Het is de nachtmerrie van iedere coureur: aan de leiding liggen als de regen ineens komt. Ik vind het dus heel vervelend voor hem”, zei Russell over de race van Norris. “Ik heb het vorig jaar meegemaakt, ik weet hoe het voelt. Er zullen voor hem nog veel meer overwinningen aankomen.”