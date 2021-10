McLaren looft Ricciardo: Austin nog beter weekend dan Monza

In de wintermaanden stapte Daniel Ricciardo over van Renault naar McLaren. In de eerste seizoenshelft had de populaire Australiër het lastig, maar sindsdien is hij aardig op stoom gekomen. Het hoogtepunt was de sensationele overwinning in de Grand Prix van Italië. Buiten dat was het optreden op het Circuit of the Americas een van zijn sterkste races van het jaar. In Austin kwalificeerde Ricciardo zich als zesde en finishte als vijfde. Hij hield onder meer Mercedes-coureur Valtteri Bottas, Ferrari-rivaal Carlos Sainz en teamgenoot Lando Norris achter zich.

Ondanks het sterke optreden blijft de rijder uit Perth zelfkritisch: “Het was zeker een soepel weekend, maar er zijn ook absoluut nog momenten waarop ik weet dat ik beter kan presteren, omdat ik wat fouten maak”, legt hij uit aan Sky Sports. “Ik haal niet altijd alles uit de wagen, maar dat komt meer en meer. Het heeft nog even tijd nodig.”

"Austin beter dan Monza"

McLaren-teambaas Andreas Seidl is daarentegen lovend over het optreden van Ricciardo: “Het was absoluut een sterk weekend van Daniel. Samen met Monza was dit zijn sterkste weekend bij ons. Misschien was dit zelfs zijn beste weekend tot nu toe, op een baan met veel verschillende soorten bochten. Ik ben zeer blij dat hij zo’n weekend neer kon zetten. Het was ook geweldig sterk dat hij Carlos de gehele race achter zich kon houden. Hij stond onder enorme druk, dus daar ben ik blij mee.”

Op de vraag op welke gebieden zijn pupil nog verder kan verbeteren, antwoordde Seidl: “Hij zegt zelf zich nog niet volledig op zijn gemak te voelen in de auto onder alle omstandigheden, situaties of circuits. Nu hij meer en meer ronden achter de kiezen heeft, gaan we vanzelf meer van hem zien. Dat is natuurlijk hoopgevend. Dit was een heel erg sterk optreden en dat is de reden dat we hem aan boord wilden halen.”