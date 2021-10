Sainz: Rijders moeten zich aanpassen aan bomvol seizoen 2022

De Formule 1 presenteerde op 15 oktober de kalender voor het seizoen 2022, bestaande uit een recordaantal van 23 Grands Prix. Er staan volgend jaar meer races buiten Europa op het programma, met onder meer een nieuwe race in Miami. Bovendien vindt het volledige seizoen plaats in een tijdsbestek van acht maanden. De tweede seizoenshelft bestaat uit twee triple-headers gevolgd door twee back-to-backs. De bomvolle kalender maakt het niet alleen zwaar en uitdagend voor de monteurs en teamleden, ook de coureurs moeten hun trainingsprogramma aanpassen om tot het einde toe fit te kunnen blijven.

Ferrari F1-coureur Carlos Sainz erkent dat hij zijn programma aan moet passen: “Volgend jaar wordt voor iedereen zwaar”, zei hij toen Motorsport.com vroeg om zijn mening over de nieuwe kalender. “Het is geen geheim dat 2022 het meest veeleisende seizoen uit de F1-historie wordt. Wij coureurs moeten ons aanpassen. We moeten ervoor zorgen dat ons energieniveau hoog blijft en we moeten rekening houden met wat we doen zodat we aan het einde van het jaar nog fris zijn. Dan vinden de back-to-backs plaats, dan beginnen de lange reisdagen. Ik ga samen met mijn mensen thuis een programma opstellen om zo fris mogelijk aan de start van de tweede seizoenshelft te verschijnen.”

Zwaar einde van F1-seizoen 2021

Ook de slotfase van het huidige seizoen is niet ideaal, stelt de Spanjaard: “Het is jammer dat we door Covid geen back-to-back Austin-Mexico konden doen. Dat was voor iedereen eenvoudiger geweest. En het is jammer dat we vanuit Brazilië direct door moeten naar Qatar. De volgorde maakt me niet zoveel uit, het is meer dat deze back-to-back situatie niet echt efficiënt is. We weten allemaal dat het met Covid te maken heeft. Dit zijn de kleine compromissen die het kampioenschap moest sluiten. Ik hoop dat het volgend jaar wat beter verloopt.”

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly deelt de mening van Sainz: “Ik kijk ontzettend uit naar de nieuwe circuits, maar het wordt wel ontzettend zwaar. Met name van Brazilië naar Qatar wordt pittig. Na twintig races in een jaar tijd een enorm tijdsverschil ondergaan, op twee verschillende continenten, voor een derde opeenvolgende week. Maar het is niet anders. Ik ben er fysiek op voorbereid.”