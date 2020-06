McLaren: Ricciardo wordt belangrijke referentie voor Norris

Ricciardo zette recent, tot grote teleurstelling van zijn huidige werkgever Renault, zijn handtekening onder een meerjarig contract bij McLaren nadat Carlos Sainz bij dat team vertrok om Sebastian Vettel op te volgen bij Ferrari. In gesprek met het Australische Fox Sports verklaarde Brown dat de komst van een bewezen F1-racewinnaar bij McLaren een belangrijke stap was om in de toekomst weer voor de wereldtitel in aanmerking te komen. Op hetzelfde moment kan het talent van Norris ook groeien door de komst van Ricciardo.

“We wilden Danny eigenlijk de vorige ronde al halen, voordat hij naar Renault ging”, verklaarde Brown in het programma Supercars Sidetracked. “Ik ben al een lange tijd fan van Daniel. Hij is geweldig op het circuit, heel agressief, hij is voor niemand bang en rijdt een geweldig tempo. Hij is een coureur die in potentie een wereldkampioenschap kan winnen, als hij in de juiste auto zit. Hopelijk kunnen wij hem die geven. Ik denk dat 2021 nog te vroeg komt, dat is dezelfde wagen als waar we nu mee rijden, maar hopelijk kunnen we in 2022 wel die stap zetten.”

De beschikking hebben over twee goede coureurs is wat dat betreft van groot belang, denkt Brown. “Ik denk dat we twee goede coureurs hebben, twee geweldige karakters die goed liggen bij de fans, goed zijn met sponsoren, ze zitten wat dat betreft in hun carrière in een andere fase. Ik ben van mening dat ze elkaar aanvullen. Het gaat Norris helpen om een goede referentie te hebben, we weten wat Daniel in een wagen kan. Hij kan het maximale eruit halen. Dat is voor Lando een geweldige kans om zich mee te meten. Om een zevenvoudig racewinnaar in een McLaren te hebben… We hebben als team veel gewonnen. Het voelt alsof we nu aan de reis beginnen die ons weer aan het front moet brengen, Daniel gaat daarin een grote rol spelen.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen