Racing Point-chef: 'Drie grote teams zijn net dinosauriërs'

Volgend jaar mogen de F1-teams nog maar 145 miljoen dollar uitgeven en in de jaren daarna gaat dat bedrag zelfs naar maximaal 135 miljoen dollar. Racing Point is volgens Green perfect voorbereid op de transitie die het budgetplafond met zich meebrengt.

Waar grote teams als Red Bull, Mercedes en Ferrari zullen moeten snijden in hun omvangrijke personeelsbestand, daar heeft Racing Point de afgelopen jaren ondanks de investeringen van Lawrence Stroll juist vastgehouden aan een klein team van medewerkers. Die strategie blijkt nu de juiste te zijn geweest: “Ik denk dat die teams [Red Bull, Mercedes, Ferrari] nu dinosauriërs zijn. Je moet klein, efficient en ‘lean’ zijn en dat is juist onze kracht", aldus Green in Beyond The Grid.

"Wat betreft de financiële kant van de nieuwe regels; ik denk dat ze in ons voordeel zullen werken. Ze gaan er in ieder geval toe leiden dat we kunnen concurreren met wat we in het verleden de grote teams noemden, want grote teams zullen ze niet meer zijn. Ze zullen moeten inkrimpen en komen veel meer op ons niveau terecht.”

Racing Point gaat volgend jaar verder als Aston Martin-fabrieksteam, maar heeft nog steeds een van de kleinste budgetten in de Formule 1. Na de overname door Stroll en zijn consortium werd de afgelopen tijd vooral geïnvesteerd in de infrastructuur en de bouw van een nieuwe fabriek, maar de efficiëntie die het team al jarenlang kenmerkt blijft behouden, aldus Green. “We doen dit al jaren. We zitten nu al langere tijd op dit niveau en ik denk dat we ons werk redelijk goed doen. Daarmee wil ik niet zeggen dat we niet kunnen verbeteren, want dat kunnen we zeker. Maar we doen dit al erg lang en ik denk dat we inmiddels een structuur hebben opgebouwd met mensen die weten hoe ze in een kostenbesparende omgeving moeten werken, en ik denk dat dat ons gaat helpen.”