Bottas: “Inhaalactie op Verstappen makkelijker dan gedacht”

Na als vierde te zijn gestart pakte Bottas in de tweede race van het seizoen snel plek drie en kon hij de hele wedstrijd jagen op Verstappen. De Fin ging tien ronden later dan de Red Bull-coureur naar binnen voor vers rubber, wat ervoor zorgde dat hij met nieuwere banden snel in kon lopen op de Limburger. Eenmaal aangekomen bij de Red Bull zette de Mercedes-coureur direct de aanval in. De eerste inhaalpoging werd gepareerd door Verstappen, de tweede keer was het raak voor Bottas. Volgens de Fin ging dat makkelijker dan gedacht.

“Hij zou het me nooit makkelijk maken,” aldus Bottas. “Ik vond het wel leuk. Ik dacht dat ik hem al direct had. Maar hij deed natuurlijk alles om voor me te blijven. Hij zat aan de buitenkant in bocht vier, dat verwachtte ik niet. De tweede keer probeerde ik dat te voorkomen. Het was gaaf. We gingen naast elkaar door bocht vijf en zes, maar ik realiseerde me dat er in bocht zes geen ruimte was voor twee wagens naast elkaar. Toen besloot ik even in te houden en het later nog een keer te proberen. Ik had natuurlijk het voordeel van de banden. Het ging makkelijker dan gedacht. Tien ronden eerder dacht ik dat het heel close zou worden, maar uiteindelijk waren zijn banden slecht geworden.”

De lange eerste stint van Bottas bracht hem dus in een sterke positie met versere banden in de tweede stint, maar hij verloor nog behoorlijk wat tijd door achterblijvers. “Ik was niet bang voor slechte banden, want de lange stint op softs ging goed, dus ik had geen twijfels over de levensduur van de mediums. Maar ik wilde het natuurlijk niet te gek maken bij de achterblijvers. Ik had wat pech omdat er wat mannen voor me echt aan het racen waren, rondenlang. Dat kostte me wel wat seconden. Het was niet makkelijk om ze voorbij te komen. Maar in de vrije lucht ging het direct weer goed met de bandentemperatuur en het tempo. Uiteindelijk was het rekenen hoe hard ik wilde pushen. Wil ik snel bij hem zijn, of doe ik rustiger aan en houd ik meer pace aan het einde over. Het kwam aan het einde perfect uit.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper