Ricciardo denkt niet dat Renault Ocon wilde bevoordelen

Ricciardo startte op de Red Bull Ring met een andere strategie dan zijn Franse teamgenoot. De Australiër stond als één van de weinigen op de startgrid op de medium banden. Hij zou daarmee wat langzamer vertrekken, maar langer door kunnen rijden. De vier plaatsen voor hem startende Ocon had de zachtste compound gestoken. Die zouden hem in de beginfase meer snelheid geven, maar ook sneller slijten.

Ocon was in het begin van de race inderdaad de snellere van de twee, maar na een aantal ronden waren zijn zachtere banden dusdanig versleten dat Ricciardo bij de Fransman begon aan te dringen. Na enkele ronden achter Ocon vast te hebben gezeten liet Ricciardo via de boordradio weten dat hij sneller was en dat hij verwachtte dat zijn jonge teamgenoot aan de kant zou gaan.

Uiteindelijk koos Renault daar niet voor en moest Ricciardo een gevecht van meerdere ronden met zijn teamgenoot aangaan. “Ik stelde eigenlijk een vrij algemene vraag”, aldus Ricciardo. “Ik had het gevoel dat ik opgehouden werd door het groepje voor me. Dus ik zei ‘jongens, ik ben op het moment wat sneller.’ Eigenlijk kun je dat vertalen met ‘oké, zullen we van positie wisselen?’ We zaten op verschillende strategiën. Ik reed op medium en Esteban op de zachte band dus zeker in het begin van de race heeft het dan weinig zin om met elkaar te vechten en tijd te verliezen.”

Toch kwam er geen teamorder vanaf de pitwall. “Ik stelde de vraag, maar ik kon er al vrij snel uit mezelf langs. Ik denk dat die order [voor Ocon] er uiteindelijk wel was gekomen. Als het niet die ronde was geweest dan wel de volgende. Er werd over gesproken op de pitwall. Ze zagen ook daar wel dat we tijd verloren, dus er is zeker aandacht aan besteed.”