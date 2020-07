Preview GP van Hongarije: Wie kan Mercedes verslaan?

De Formule 1 verlaat de Red Bull Ring na twee Grands Prix die een heel ander verloop kenden. De eerste race, de GP van Oostenrijk, was een ware thriller met meerdere Safety Car-fases, incidenten, liefst negen uitvallers en spanning tot in de laatste bocht. Dat laatste was bij de GP van Stiermarken ook het geval, maar in algemene zin had de race een veel rustiger verloop dan een week eerder. Komend weekend mogen de teams en coureurs opnieuw hun kunstje vertonen, en deze keer niet in Spielberg. De eerste race buiten Oostenrijk vindt plaats op de Hungaroring en de hoop is dat er nu wel een serieuze bedreiging komt voor Mercedes.

1. Mercedes wil drie op rij: Wie kan de Zilverpijlen stoppen?

Want die serieuze bedreiging, die ontbrak op de Red Bull Ring voor Mercedes. Het team, dat de afgelopen zes seizoenen beide wereldtitels opeiste, staat na twee races op twee overtuigende zeges en werd in beide races nog niet echt getest. Max Verstappen is met zijn Red Bull de enige die qua rondetijden nog enigszins in de buurt kan blijven, maar daar was alles ook wel mee gezegd in Oostenrijk. Het relatieve gemak waarmee Bottas in de slotfase van de Stiermarkse GP aan de Nederlander voorbijging, zegt wat dat betreft eigenlijk wel genoeg. Voor de Formule 1 en de fans is het te hopen dat de Hungaroring, een circuit dat heel anders is dan de Red Bull Ring, voor een ander beeld gaat zorgen, maar dat staat Mercedes niet in de weg om te jagen op de derde zege van 2020.

2. De interne strijd bij Red Bull: Kan Albon dichter bij Verstappen blijven?

Realistisch gezien lijkt er ook in Hongarije maar één team te zijn dat het in zich heeft om Mercedes te bedreigen en dat is Red Bull Racing. Maar om echt een serieuze kans te maken, is het wel van belang dat beide coureurs zich mengen in de strijd. In Oostenrijk stond Verstappen er alleen voor in de strijd tegen Mercedes, want teamgenoot Alexander Albon kon het tempo simpelweg niet volgen. Daardoor ontbrak het Red Bull aan de opties om op strategisch vlak iets uit te richten tegen het Duitse fabrieksteam. Aan Albon dus de taak om het verschil met Verstappen komend weekend fors te verkleinen. Mocht Red Bull dan daadwerkelijk het tempo hebben om zich met Mercedes te meten, dan zou de Britse Thai een belangrijke rol kunnen spelen in het vergroten van Red Bulls kansen op succes.

3. Onrust bij Ferrari: Halen Leclerc en Vettel wel de finish in Hongarije?

Een team dat in Hongarije in ieder geval op revanche aast, is Ferrari. Het topteam had werkelijk een dramatische opening van het seizoen: in de Oostenrijkse GP viel het tempo tegen, maar pakte Charles Leclerc nog een podiumplaats mee door zijn hoofd koel te houden. Dat lukte hem in de Stiermarkse GP niet: Al in de derde bocht reed de Monegask tegen de achterzijde van teamgenoot Sebastian Vettel aan, waardoor ze de strijd allebei moesten staken. Wat dit nog zuurder maakte, was het feit dat Ferrari vervroegd updates mee had genomen naar de tweede race in Oostenrijk. Die konden daardoor niet getest worden en dus weet de Scuderia nog steeds niet of de problemen uit de eerste race opgelost zijn. Teambaas Mattia Binotto bleef na het incident rustig en wilde geen schuldige aanwijzen, maar achter de schermen heeft hij ongetwijfeld een stevig woordje met zijn coureurs gesproken.

4. Heeft Renault de radiatorproblemen onder controle?

De seizoensstart van Renault verliep ook niet geheel volgens plan. Esteban Ocon en Daniel Ricciardo hebben allebei een achtste plaats achter hun naam staan, maar ook een uitvalbeurt. En die uitvalbeurten baren het Franse fabrieksteam zorgen, omdat Ocon en Ricciardo met exact hetzelfde probleem uitvielen: een probleem met een lasnaad zorgde voor een lekkende radiator. Nadat Ricciardo in de openingsrace met dat probleem uitviel, werden de overige radiatoren al teruggestuurd voor een grondige inspectie, maar het probleem keerde een week later dus terug bij Ocon. Ook nu zijn de radiatoren teruggestuurd naar Enstone, verklaarde CEO Marcin Budkowski al. “We moeten wat materiaal toevoegen en proberen de lasnaad te versterken, waardoor die minder gevoelig wordt voor scheuren of lekken.” Maar een garantie dat de problemen daadwerkelijk opgelost zijn, blijft natuurlijk de vraag.

5. Hoe lang kan McLaren de tweede plek in het kampioenschap verdedigen?

Het enige klantenteam van Renault luistert naar de naam McLaren en dat team is toch wel de revelatie van de eerste twee Grands Prix. Met 39 punten staat het team tweede in de titelstrijd voor constructeurs en na een podiumplaats en P5 staat Lando Norris derde bij de coureurs. Een geweldige seizoensstart voor het Britse team, dat in beide races op de Red Bull Ring een coureur vanaf de derde positie zag vertrekken bij de start. De vraag is in hoeverre McLaren die klasseringen vast kan houden: Mercedes is hoe dan ook sneller en dat geldt ook voor Red Bull Racing, dus op termijn zal de derde stek in het kampioenschap voor constructeurs waarschijnlijk het maximale zijn. Dan moet er echter wel afgerekend worden met Racing Point, dat in de tweede race op de Red Bull Ring ook sneller leek dan McLaren.

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Hongarije 2020 - Europese zomertijden

De antwoorden op deze vragen zullen we vanaf vrijdag gaan krijgen. Bekijk hieronder nogmaals het volledige tijdschema.

Vrijdag

Vrije training 1: 11.00 uur – 12.30 uur

Vrije training 2: 15.00 uur – 16.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag