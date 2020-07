Racing Point heeft hoge verwachtingen na Red Bull Ring

Al tijdens de wintertests was duidelijk dat Racing Point met het kopiëren van de Mercedes W10 van 2019 een flinke stap had gezet. In Barcelona was de RP20 regelmatig de snelste op de baan, maar ook tijdens de openingsraces op de Red Bull Ring waren de pink panthers vaste klanten in de top van de tijdenlijsten. Indrukwekkend was vooral het optreden van Perez afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Waar de Mexicaan in de verregende kwalificatie bleef steken op de zeventiende plaats, daar reed hij op zondag als een warm mes door de boter naar een zesde plaats in een tempo dat zelfs Red Bull-teambaas Christian Horner verbaasde.

Volgens teambaas Otmar Szafnauer zit er bij Racing Point echter nog veel meer in het vat: “Er zijn wat circuits die ons beter zullen liggen dan deze [de Red Bull Ring] en dan zullen we er nog dichter bij staan. Hoeveel? Geen idee. Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben voor nu erg blij dat onze snelheid in de race goed is. Maar we moeten nog veel leren, we hebben ons raceweekend nog niet geoptimaliseerd.”

Hoewel de RP20 dus een kopie is van de Mercedes W10 is de auto voor het team compleet nieuw en dat betekent dat de coureurs, mecaniciens en ingenieurs er nog elke dag nieuwe dingen aan ontdekken. Voor het beter begrijpen van de auto is het prettig dat het seizoen zo dicht opeen gepakt is en er dus geen tijd is om allerlei toeters en bellen uit te proberen. “Ik kan me nog herinneren van mijn tijd bij Honda dat er een punt in het seizoen kwam waarop je de focus verlegde naar het volgende seizoen en je geen updates meer aan de huidige auto aanbracht. Uiteindelijk zul je zien dat wanneer je vier, vijf of zes races geen updates kunt brengen, je heel veel zult leren en sneller zult worden. Hoe meer vrijdagen we rijden, hoe meer we over de set-up te weten komen.”

Een goed voorbeeld daarvan is de natte kwalificatie van afgelopen zaterdag, zegt Szafnauer. “Als je de natweerbanden niet aan het werk krijgt dan heb je een probleem. Dat gebeurde ons afgelopen weekend om een aantal redenen en we weten nu wat die redenen zijn. Mochten we morgen weer een natte kwalificatie krijgen dan wordt het met de wetenschap van afgelopen zaterdag een heel ander verhaal.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble