Mercedes: “Red Bull zal zeer sterk zijn in Hongarije”

De eerste twee Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2020 werden een prooi voor Mercedes. Valtteri Bottas won de openingsrace, teamgenoot Lewis Hamilton herhaalde dat kunststukje in de GP van Stiermarken. Het gat met de concurrentie was aanzienlijk. Toch probeert Wolff zijn team zoals vanouds in de underdogrol te manoeuvreren voor de aankomende race op de Hungaroring.

“Ik weet 100 procent zeker dat ze in Hongarije zeer sterk zullen zijn”, aldus Wolff. “Het is een circuit waarop zij in het verleden altijd sterk gepresteerd hebben. Wij hebben ons de afgelopen jaren ook verbeterd maar het waren voor ons altijd zware weekenden.” De Oostenrijker vreest dat een oude bekende achilleshiel van de Mercedessen aankomend weekend weer kan opspelen: “Hoge temperaturen zijn nog altijd onze zwakke plek. Op zondag kan het wel dertig graden worden.”

Wolff weet waar zijn team zich nog moet verbeteren ten opzichte van de concurrent: “We verliezen op lage snelheid. Met name in bochten drie en vier [van de Red Bull Ring], dat leek onze zwakke plek. Op alle andere punten, op rechte stukken en in snelle bochten, zijn we snel. We moeten blijven ontwikkelen en de auto beter leren kennen. Boedapest wordt weer een heel ander verhaal. Veel downforce, veel van die langzamere bochten. We zullen zien hoe het uitpakt.”

Regerend wereldkampioen Hamilton vocht in 2019 een spannend duel uit met Max Verstappen om de zege. Door een andere bandenstrategie kon de Brit in de slotfase de leiding veroveren. Ook hij verwacht wederom een pittige strijd: “Red Bull is in de regel zeer, zeer sterk in Hongarije. Dit jaar zal het opnieuw niet eenvoudig worden. Ik verwacht een spannend duel met Red Bull.”

Opvallend: De Hungaroring wordt al vele jaren bestempeld als ideale baan voor Red Bull vanwege de langzame en middelsnelle bochten. Het team uit Milton Keynes won er echter in 2014 voor het laatst. Drie van de laatste vier zeges gingen naar Mercedes.