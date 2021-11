Verstappen maakt indruk met start: “Doet me denken aan Schumacher”

Zondag wist Max Verstappen voor de derde keer in zijn carrière de Mexicaanse Grand Prix te winnen. De beslissende slag sloeg hij direct na de start: vanaf de derde positie kwam hij uit de slipstream van de Mercedessen, koos de linkerkant en greep met door als laatste te remmen de koppositie. De eerstvolgende keer dat achtervolgers Lewis Hamilton en Sergio Perez hem zagen, was na afloop van de race bij het podium.

Na afloop van de race verklaarde Verstappen dat hij “precies wist waar ik moest remmen”, terwijl Red Bull Racing-teambaas Christian Horner stelde dat de Nederlander op weg naar de grid op hetzelfde punt remde. Het laat zien dat Verstappen op alle details let en daar heeft Ross Brawn bewondering voor. “Het doet me denken aan hoe Michael Schumacher op donderdag altijd lang bezig was met de track walk. Hij keek naar de bochten en bekeek de ontsnappingsroutes voor het geval het mis ging”, vertelde de sportief directeur van de Formule 1 in zijn vaste column voor F1.com. “Dan wist hij of hij veilig kon ontsnappen uit een gewaagde actie en had hij meer vertrouwen om die actie te maken. Max had de eerste bocht in Mexico goed onder de knie en had het vertrouwen om de bocht zo te nemen.”

Na de sterke start liep Verstappen verder en verder weg bij Hamilton, die uiteindelijk een kleine twintig seconden later over de finish kwam. “Max zette geen stap verkeerd. Het was een indrukwekkende prestatie”, vindt Brawn dan ook. “En hoewel Checo [Perez] de emotionele stem voor Driver of the Day krijgt, vind ik dat die naar Max moet gaan vanwege zijn controle in de eerste bocht, hoe hij de perfecte safety car-herstart leverde en hoe hij daarna niemand meer in de buurt liet komen.” De WK-leider werd daarbij volgens de F1-topman ook geholpen door het sterke pakket van Red Bull. “De kwalificatie was afwijkend met Mercedes vooraan. Maar toen we in de race waren en Red Bull vrij baan had met Max, was duidelijk dat zij een nuttig prestatievoordeel hadden.”

Video: Ernest Knoors bespreekt de Grand Prix van Mexico