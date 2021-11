Gasly keert in topvorm terug naar plek van eerste F1-podium

Waar alle ogen in de GP van Mexico gericht waren op de Red Bulls en de Mercedessen, reed Pierre Gasly een ijzersterke race. De Fransman bracht zijn AlphaTauri op de vierde plaats over de streep, ruim voor de achtervolgende Ferrari’s. Door het goede resultaat klom zijn team op naar de gedeeld vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, op gelijke hoogte met Alpine. De volgende race vindt plaats in Brazilië, de baan waar hij in 2019 zijn eerste Formule 1-podium scoorde.

Gasly blikt nog even terug op het topweekend in Mexico-Stad. “Het was een sterk weekend. Het hele team heeft hard gewerkt om dit resultaat te bereiken, en enkel de twee Red Bulls en Lewis eindigden voor me. Het is ook goed voor het team dat Yuki steeds meer vertrouwen krijgt. Iedereen is zeer gemotiveerd om de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap veilig te stellen. Het resultaat van afgelopen zondag werkt zeer motiverend om ook in Brazilië te blijven pushen. Die baan past denk ik ook goed bij ons.”

De Fransman bewaart goede herinneringen aan het Autodromo Jose Carlos Pace. In 2019 eindigde hij er als tweede: “Dat was mijn allereerste F1-podium en een zeer belangrijk moment voor mij, zeker na wat er gebeurde in de sprint richting de finish met Lewis. Ik kijk er erg naar uit terug te keren naar deze baan. Het circuit houdt je bezig: het is tegen de klok in en de rechte stukken zijn niet echt recht. Je hebt altijd iets te doen in de cockpit. De baan is heel technisch. Het is geen gemakkelijk circuit voor de auto en de power unit, dus het wordt een uitdaging.”