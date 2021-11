Ferrari blij met derde plek WK, maar verwachtte meer van Mexico

Charles Leclerc en Carlos Sainz arriveerden zondag als respectievelijk vijfde en zesde bij de finish in Mexico. Daarmee staat Ferrari nu op de derde plek in het constructeurskampioenschap, weer voor McLaren. Sinds de Grand Prix van Italië, waar McLaren een een-twee scoorde, knokken beide renstallen voor het 'brons'.

De afgelopen drie races was Ferrari het sterkst. Maar dat is niet genoeg, vindt teambaas Mattia Binotto. Hij hoopte Red Bull en Mercedes uit te kunnen dagen in Mexico. De Italiaan baalt er bovendien van dat ook Pierre Gasly, vierde, te sterk was. "We hadden graag qua snelheid een betere prestatie willen leveren in Mexico, maar al met al is het toch een goed teamresultaat", aldus Binotto na de race in Mexico-Stad. "Onze twee coureurs hebben goed samengewerkt. We hebben er ook alles aan gedaan met onze strategie om Gasly te pakken, maar helaas is dit niet gelukt."

Binotto rekent zich met nog vier wedstrijden voor de boeg nog niet rijk. "We staan maar 13,5 punten voor McLaren. Het is zeer spannend. McLaren had het afgelopen weekend ook moeilijk. Laten we kijken hoe het in Brazilië gaat. Hopelijk kunnen we net als in Mexico voor McLaren blijven."

In Mexico moest met veel downforce worden gereden, iets waar Ferrari dit jaar goed mee uit de voeten kan. Zo werd in Monaco de pole-position veroverd. Maar volgens Binotto was het gat met Red Bull en Mercedes juist groter dan in de voorgaande wedstrijden. "Toen zaten we qua tempo dichter bij de topteams. In Mexico waren we een tijdje negen tienden langzamer. Dat is tegen de verwachting in, omdat in Mexico wat minder van de motor wordt gevraagd."

Sainz: "AlphaTauri grote verrassing"

Dat AlphaTauri met Gasly en de Honda-motor eveneens te sterk was, verbaasde ook Leclerc. In de race werd met een strategie nog geprobeerd om de Fransman te achterhalen; Leclerc liet de rappere Sainz voorbij gaan. Zonder succes. "In de kwalificatie en de race was de AlphaTauri beter dan we dachten", aldus de Monegask. Ook ploegmaat Sainz stond met opengesperde ogen. "Sinds Monaco hebben de topteams hun auto's flink doorontwikkeld. Mercedes en Red Bull hebben een grotere voorsprong op ons dan aan het begin van het seizoen. Maar AlphaTauri was [in Mexico] de grootste verrassing. Zij waren net zo snel, misschien een tiende rapper."