Hamilton vreest voor topvorm Red Bull: "Ze zijn gewoon te snel"

De Grand Prix van Mexico werd gedomineerd door Max Verstappen, die zijn negende overwinning van het seizoen boekte. Lewis Hamilton moest flink in de spiegels kijken om de tweede Red Bull van Sergio Perez achter zich te houden. Door de winst heeft Verstappen nu een voorsprong van negentien punten in het wereldkampioenschap, met nog vier races te gaan. De verwachting is dat het circuit in Interlagos eveneens prima past bij de RB16B, tot grote vrees van de regerend wereldkampioen.

Hamilton hoopt in Sao Paulo een grotere rol van betekenis te kunnen spelen, anders kan het wel eens snel gedaan zijn met de titelambities: “Er zijn nog vier races te gaan. Uiteraard is een verschil van negentien punten aanzienlijk. Hij heeft ook al veel zeges behaald”, stelt de Brit. “Hun snelheid was [in Mexico] superieur. Als ze dat mee kunnen nemen naar de volgende races, komen we in de problemen. Ik weet niet of ze opnieuw die enorm grote vleugel gaan gebruiken, dat zullen we zien als we daar zijn. Maar ik hoop dat we er dichterbij zitten.”

Op de vraag of de race in Brazilië een ‘must win’ is om de titeldroom in leven te houden, antwoordt Hamilton: “Ik heb het gevoel dat ik elke race moet winnen, want we hebben die extra punten nodig. We kunnen geen punten verliezen. Dat was de afgelopen race al het doel, en de race daarvoor en de race daarvoor, en ook in Mexico. Ze zijn gewoon te snel. We geven absoluut alles wat we in ons hebben, maar helaas is dat op dit moment niet voldoende om de strijd met hen aan te gaan.”

Verstappen gelooft niet in momentum

Verstappen kan met een goed gevoel afreizen naar de volgende GP, maar verwacht niet dat zijn snelheidsvoordeel daar net zo groot zal zijn: “Ik geloof niet in momentum. Elke race moeten we proberen de details perfect op orde te hebben. Dat lukte niet in de kwalificatie, dus het kan snel goed of fout gaan. Het wordt heel spannend. Ik verwacht niet dat Brazilië net zo zal zijn als Mexico was.”

