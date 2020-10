Verstappen bewaart warme herinneringen aan Imola

Bekend terrein voor Verstappen die afgelopen zondag in Portimao nog derde werd achter beide Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De Nederlander reed voor het laatst in 2014 op Imola, toen nog in de Formule 3 met als tegenstanders onder andere Esteban Ocon, Nicholas Latifi en Antonio Giovinazzi. Van de drie races won hij er één. Ook viel hij één keer uit en werd hij één keer tweede en vooral aan die laatste uitslag bewaart Verstappen goede herinneringen. Hij rukte in die race vanuit het achterveld op naar uiteindelijk P2 waarbij hij op de finishlijn nog Giovinazzi wist te verschalken.

Verstappen kijkt uit naar een hernieuwde kennismaking. “Ik heb er echt zin in om er met een Formue 1-auto te rijden. De laatste keer dat de Formule 1 er was, was in 2006 en ik heb het idee dat er sindsdien wat veranderd is. Ik heb er in de F3 geracet en er erg veel plezier gehad, vooral toen ik door het veld heen sneed. Je moet een flinke topsnelheid hebben en een goede set-up, maar er zijn hier en daar inhaalmogelijkheden. Natuurlijk zijn F1-wagens moeilijker te volgen dan F3-auto’s dus het zal wat lastiger inhalen worden, maar we zullen zien wat er mogelijk is. Al met al denk ik dat het een prima aanvulling is op de kalender.”

Het raceweekend ziet er in Italië wat anders uit dan normaal. Vanwege de lange reistijd vanuit Portugal is het format teruggebracht naar een tweedaags evenement, met op zaterdag één training van anderhalf uur en de kwalificatie. De race is zoals gebruikelijk op zondag. Dat kon nog wel eens tot problemen leiden, vervolgt Verstappen. “Ik denk niet dat het eenvoudig zal om de auto af te stellen, want we hebben maar één trainingssessie die het interessant zou kunnen maken, vooral voor de ingenieurs.”

Daarbij komt dat Imola tegen de klok in wordt gereden, net weer even anders dan bij de vorige races. “Ik verwacht niet dat het een probleem zal opleveren ook al staan er niet veel op de kalender, maar deze baan is vrij smal en er zijn veel kerbs. Het zal belangrijk zijn om een goed compromis te vinden tussen topsnelheid op het lange rechte stuk en fatsoenlijk bochtenwerk om de kerbs goed te kunnen nemen", analyseert Verstappen.

In de GPUpdate Podcast blikken we vooruit op de Grand Prix van Emilia-Romagna