Formule 1 onthult aangepast programma voor GP-weekend Imola

Vorige maand maakte de Formule 1 bekend dat Imola in 2020 terugkeert op de F1-kalender. Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari was in 2006 voor het laatst gastheer van een Grand Prix, maar vanwege de coronaviruspandemie werd de kalender voor 2020 overhoopgehaald en is er dus een plekje vrijgekomen voor Imola. Direct werd al aangekondigd dat het hierbij om een ingekort evenement van twee dagen zou gaan, in plaats van het gebruikelijke format met drie dagen. Daarvoor is gekozen om na de Portugese Grand Prix op Portimao voldoende tijd te hebben om naar Imola te reizen.

De exacte invulling van het ingekorte programma liet nog even op zich wachten, maar de organisatoren van de race hebben nu een toelichting gegeven hoe dat Grand Prix-weekend eruit gaat zien. De teams en coureurs krijgen slechts negentig minuten de tijd om te wennen aan Imola en de juiste afstelling voor het circuit te zoeken, want er is slechts één vrije training. Die wordt op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur verreden. Later op de zaterdag wordt de kwalificatie tussen 14.00 en 15.00 uur verreden. Op zondag wordt er geracet. Daarbij wordt afgeweken van de gebruikelijke starttijd van 15.10 uur voor Europese races, want de Grand Prix van Emilia-Romagna begint om 13.10 uur.

De coureurs krijgen dus weinig tijd om te wennen aan het gevoel van een F1-auto op Imola. Kimi Raikkonen is de enige rijder in het huidige veld die er in 2006 bij was toen het circuit voor het laatst de Grand Prix van San Marino organiseerde. Sindsdien heeft een aantal teams wel getest op Imola, zoals AlphaTauri in juni nog deed. Pierre Gasly en Daniil Kvyat kwamen toen met zowel de Toro Rosso uit 2018 als de AlphaTauri van 2020 in actie.