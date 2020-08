Briatore: "Renault moet focus verleggen naar 2022"

De Formule 1 krijgt in 2022 een volledig nieuw reglement met compleet nieuwe auto’s en pas dan maakt het team met Fernando Alonso achter het stuur weer aanspraak op een wereldtitel, zo redeneert de Italiaanse oud-teambaas.

Briatore was van 2001 tot en met 2009 eindverantwoordelijke bij Renault en bezorgde de Franse stal en Alonso in die periode twee constructeurs- en twee coureurstitels. De 70-jarige Italiaan is tot op de dag van vandaag manager van Fernando Alonso die volgend jaar terugkeert bij Renault en dus heeft Briatore belang bij een gezonde toekomst van Renault.

Hij heeft dan ook wat aanbevelingen voor de huidige teambaas Cyril Abiteboul met wie hij vrijwel dagelijks contact heeft, zo laat Briatore in een blog voor Betway weten. “Ze zijn technisch erg goed, op het motorische vlak leveren ze prima werk af. Maar hun fabriek in Enstone [waar het chassis wordt gemaakt] moet worden versterkt en gemoderniseerd om net als in onze tijd weer competitief te zijn.”

Alonso heeft een tweejarig contract getekend bij Renault. De Spaanse coureur heeft al aangegeven dat zijn focus vooral zal liggen op 2022, het jaar waarin dus de nieuwe wagens worden geïntroduceerd. In datzelfde jaar wordt Alonso 41 jaar oud, maar Briatore is er van overtuigd dat de Spanjaard tegen die tijd nog steeds kans maakt op een wereldtitel. “Fernando is er twee jaar uit geweest en is weer volledig opgeladen. Hij is fitter dan ooit, zelfs vier tot vijf kilo lichter dan twee jaar geleden toen hij bij McLaren zat. Hij is nog steeds een kracht waarmee rekening gehouden moet worden en als hij de goede auto heeft dan zal hij het verschil maken. Een coureur kan misschien een verschil van twee of drie tienden maken, maar niet een seconde. De auto moet dus technisch beter worden en dan kan Fernando het onderscheid maken.”

Overigens heeft Briatore zelf geen interesse om weer een rol te spelen in het management van Renault.