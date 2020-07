Alonso keert definitief terug in F1: "Renault is mijn familie"

Eind 2018 vertrok Fernando Alonso nog gedesillusioneerd uit de F1, na vier magere jaren in dienst van McLaren. Hij liet de deur voor een rentree echter op een kier staan en vandaag is de deur weer helemaal geopend. Renault F1 Team heeft toegeslagen en biedt de tweevoudig wereldkampioen de kans om in ieder geval in 2021 en 2022 zijn kunsten te vertonen. Het Franse fabrieksteam hoopt met de komst van Alonso op termijn terug te kunnen keren naar de top van het veld, zo vertelde teambaas Cyril Abiteboul. "Zijn aanwezigheid is een geweldige aanwinst op sportief niveau, maar ook voor het merk waaraan hij zich zeer verbonden voelt."



"De kracht van de band tussen hem, het team en de fans maken hem een natuurlijke keuze", vervolgt Abiteboul. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het verleden, maar ook naar de toekomst. "Zijn ervaring en vastberadenheid stelt ons in staat om het beste uit elkaar te halen en zo het team richting de uitmuntendheid te brengen die in de moderne F1 nodig is. Hij brengt ons team, dat zeer snel gegroeid is, ook een cultuur van racen en winnen om samen horden te kunnen nemen. Naast Esteban [Ocon] is het zijn missie om Renault DP World F1 Team te helpen met voorbereiden op het seizoen 2022 in de best mogelijke omstandigheden."

Alonso kijkt uit naar nieuwe reglementen 2022

Alonso vierde zijn grootste successen in de Formule 1 met Renault. Tijdens zijn eerste periode bij het in Enstone gevestigde team werd hij in 2005 en 2006 wereldkampioen. In 2008 en 2009 keerde hij al eens terug bij de renstal en dat gebeurt in 2021 dus weer. "Renault is mijn familie, mijn mooiste herinneringen in de F1 zijn mijn twee wereldtitels, maar nu kijk ik vooruit", zei Alonso, die uitkijkt naar de terugkeer op het oude nest. "Met veel trots en ongelooflijke emoties keer ik terug bij het team dat mij de kans gaf bij het begin van mijn carrière en mij nu de kans geeft om terug te keren op het hoogste niveau."



Volgens de Spanjaard liggen 'zijn principes en ambities' in lijn met die van Renault. "Hun progressie van afgelopen winter geeft geloofwaardigheid aan de doelstellingen voor het seizoen 2022 en ik zal al mijn race-ervaring delen met iedereen, van de engineers tot de monteurs en mijn teamgenoten. Het team wil terugkeren op het podium en heeft daar de middelen voor, en dat geldt ook voor mij."

Een comeback bij Renault komt niet geheel uit de lucht vallen, zo benadrukte Alonso in een korte video op het Twitter-kanaal van Renault. “Het besluit om terug te keren in de Formule 1 en bij Renault is in alle rust genomen. Ik ben zeker van de persoon die ik vandaag de dag ben en ik ben zeker van wat de vooruitzichten van Renault zijn.” Alonso kijkt in het bijzonder uit naar de nieuwe reglementen die vanaf 2022 hun intrede doen in de Formule 1. De coureur kan daarbij weer meer het verschil maken. “Ik weet hoeveel geluk ik heb dat ik een pauze kon nemen en terug kon keren in de F1. Met de nieuwe reglementen komen de coureurs eindelijk weer in het middelpunt te staan als het gaat om prestaties, met meer eerlijkheid voor de teams en een betere show op de baan.”