Plooij in de Formule 1-bubbel: “Heb mijn eigen tosti-ijzer mee”

“Het is hier heel goed geregeld”, laat Plooij weten. “Ik heb inmiddels drie coronatests achter de rug. Dat gebeurt allemaal heel netjes. Er staat een QR-code op je pasje en een code op de reageerbuis waar het stokje in zit, en die worden allebei gescand. De procedure zelf is heel hygiënisch en keurig. Je krijgt een stokje in je neus en in je mond en dan kun je weer gaan. De testresultaten gaan naar je werkgever en de FOM, dus het is niet zo dat als je een positieve uitslag krijgt, je dat voor jezelf kunt houden. Ook op het circuit zelf is alles super geregeld. Alles is zo ingericht dat we zo min mogelijk risico lopen. Dat hebben ze heel goed gedaan. Complimenten voor de FOM.”

Dat Ziggo Sport de eerste drie Grands Prix vanuit Nederland versloeg, was achteraf gezien misschien niet nodig geweest, denkt Plooij, maar om logistieke redenen moest er nou eenmaal ver van tevoren een beslissing worden genomen. En op het moment dat de knoop moest worden doorgehakt over de eerste drie races, was de situatie rond het coronavirus beduidend anders dan op het moment dat het Formule 1-seizoen dan eindelijk van start ging in Oostenrijk. “Moederbedrijf VodafoneZiggo had al heel vroeg een reisverbod uitgevaardigd voor alle medewerkers en wij vielen daar ook onder. Ze hadden wellicht een uitzondering voor ons kunnen maken, maar we besloten met elkaar om geen risico te nemen en de eerste drie Grands Prix thuis te blijven”, blikt Plooij terug. “Drie of vier weken voor de eerste race in Oostenrijk moest er al een besluit worden genomen. Achteraf gezien hadden we wellicht een andere beslissing genomen, want op de donderdag voor de eerste race in Spielberg zag alles er toch weer anders uit dan ons eerder was voorgespiegeld. Zo was het niet nodig om twee weken naar Engeland te gaan en in quarantaine te gaan. Het viel achteraf gezien allemaal wel mee. Maar toen was het al te laat.”

Dat de situatie rond COVID-19 nog altijd volop in ontwikkeling is, maakt het ondertussen niet eenvoudig om vooruit te plannen. In sommige landen is er sprake van een tweede golf, terwijl in andere landen het aantal coronagevallen sinds de uitbraak van de pandemie alleen maar is toegenomen. Plooij: “We willen allemaal wel naar Rusland, maar mogen we straks Rusland wel in? Dat is het probleem. Gaat straks niet opeens het licht voor Rusland op rood? Of gaat niet ineens het licht voor Spanje op rood? Wij sturen van tevoren heel veel technische spulletjes vooruit en er moeten verbindingen worden gereserveerd. Als je dan op het laatste moment besluit om toch maar niet te gaan, dan zit je wel met het feit dat alles al is geregeld en alles al is betaald. En dat gaat om heel veel centjes.”

'Geen bakkie bij de teams'

Niettemin is Plooij blij dat er weer geracet wordt én dat hij er weer bij kan zijn. “Ik miste wel de feeling met de mensen”, aldus Plooij over hoe het was om er de eerste drie races niet bij te zijn. “Je kan niet even een praatje maken met iemand, je kan niet even een theorietje dat je hebt bedacht testen bij een collega van een andere zender, je kan niet even lullen met Paul Monaghan van Red Bull of met papa Sainz.” Niettemin was tijdens de eerste Grand Prix-weekenden wel mogelijk om coureurs en teambazen via de digitale weg te interviewen. “Dat was leuk. Ze hoefden op dat moment natuurlijk geen mondkapje te dragen en daadoor kon je een beetje aan het gezicht aflezen of ze aan het jokken waren of niet. Het was op zich wel te doen hoor, maar we hebben wel gemerkt dat als je niet op locatie bent en een verzoek bij een team indient om met iemand te spreken, je onderaan de lijst belandt. Je kan niet even de persdame van Ferrari aanschieten om te vragen hoe het ervoor staat. Je kan alleen maar wachten tot ze weer een keer een berichtje terugsturen. Ik heb dat directe contact met de persmensen van de teams wel gemist. En dan specifiek het onderhandelen over interviews. Kan ik vandaag met die spreken? Nee? Morgen dan?”

Mol en Plooij werden op Silverstone geconfronteerd met heel andere spelregels als gevolg van de coronamaatregelen. “We mogen ook alleen maar in de tv-compound en de paddock werken”, legt Plooij de situatie ter plaatse uit. “We mogen dus niet naar het mediacentrum, waar we normaal gesproken onze laptops hebben staan en waar we de mededelingen van de FIA en de teams vandaan halen. Ik heb daarom ook een eigen printer mee, zodat we zelf alles kunnen uitprinten. Dat is wel zo handig, want ik heb bij het vierkantje niet altijd een even goede 4G-verbinding. En we hebben onze eigen koelkast, tosti-ijzer en koffiezetapparaat mee. We leven dus in de tv-compound en drinken ’s ochtends onze eigen koffie in plaats van dat we een bakkie bij een de teams doen.”

Plooij mag zondag wel naar de grid, maar kan daar geen interviewtjes afnemen. “Zoals je misschien wel hebt gezien kunnen we niet tussen de auto’s doorlopen, maar staan we naast de grid. Daar zijn twaalf vierkantjes voor twaalf tv-ploegen ingericht. Je krijgt er eentje aangewezen en vanaf die plek mag je verslag doen van wat je ziet. Je kan niemand spreken.” Dat het niettemin zin heeft om daar te staan, werd wel duidelijk toen er problemen bleken te zijn bij de Racing Point Nico Hülkenberg. “Ik zag al heel vroeg dat Nico er niet was en dat hij in de pitbox werd teruggeduwd. Dus ik had al heel snel in de smiezen dat Hülkenberg niet op de grid zou komen. En dat hebben we gebruikt in de voorbeschouwing. Er is twee keer naar mij teruggeschakeld. Er werkt een jongen bij Racing Point die ik heel goed ken en die vertelde mij dat Nico niet ging starten. Ik denk dat wij daardoor als eerste ploeg konden melden dat Hülkenberg niet aan de wedstrijd zou beginnen. Dat is het voordeel van dat je daar bent. Als ik in Nederland had gezeten, had ik dat nooit zo snel kunnen weten.”

Een reden om niet naar de eerste races te gaan was ook dat niet duidelijk was in hoeverre er met de coureurs kon worden gesproken. “Dat was nu wel heel duidelijk”, zegt Plooij. De tv-ploegen kunnen net als anders de rijders ondervragen bij het zogenaamde vierkantje, alleen is het aantal plaatsen daar beperkt omwille van social distancing. Als oplossing heeft de Formule 1 bedacht dat elke zender één dag bij de tv-pen moet inleveren. Welke dag men niet welkom is bij het vierkantje, wordt aan de hand van een loting bepaald. “We waren uitgeloot voor de zaterdag, wat een beetje ongelukkig was. Je wil na de kwalificatie toch even van de coureurs horen hoe ze het vonden en hoe ze vooruit kijken naar de race, en dan met name van Max natuurlijk.” Ziggo Sport zou Ziggo Sport niet zijn als ze daar niet een oplossing voor zouden vinden. Plooij: “Ik ben gewoon middenin de paddock gaan staan met de cameraman en heb gewoon alle coureurs die uit het vierkantje terugliepen naar hun team gevraagd of ze bij ons ook nog wat wilden zeggen. Veel wilden dat wel. Probleem opgelost!”

Eigen schuld Perez

Dat Racing Point-coureur Sergio Perez afgelopen weekend na een positieve coronatest niet kon deelnemen aan de Britse Grand Prix, heeft de Mexicaan aan zichzelf te danken, meent Plooij. “Dat is zijn eigen schuld geweest. Hij stapt toch op een vliegtuig naar een brandhaard? Dat had hij gewoon niet moeten doen. Ik vind het echt niet verstandig wat hij heeft gedaan. Maar ik snap dat hij in zijn situatie even met Carlos Slim wilde spreken.” Perez deelde in een videoboodschap mee dat hij naar Mexico was gevlogen om zijn moeder te bezoeken, die net uit het ziekenhuis was ontslagen na een ongeluk. Plooij heeft zijn twijfels bij dat verhaal. “Dat heeft hij gezegd. Maar ik denk niet dat dat helemaal waar was. Hij moest even wat geld ophalen en samen met Slim bespreken of ze naar Haas of Alfa Romeo willen gaan”, zegt Plooij, refererend naar het gerucht dat Perez zijn stoeltje bij Racing Point na dit seizoen aan Sebastian Vettel moet afstaan, ondanks dat de Mexicaan een contract voor volgend jaar heeft bij het team. “Ik vermoed dat dat de reden is geweest van zijn reis naar Mexico. Het zou me in elk geval niet verbazen. Je gaat niet voor je lol tussen de races door die kant op terwijl je de kans loopt die ziekte op te lopen. Ik vind het echt heel dom wat hij heeft gedaan. Dat klinkt misschien gemeen en als hij echt puur en alleen voor zijn moeder die kant op is gegaan, dan zit ik er helemaal naast, maar ik kan het me haast niet voorstellen. Hij staat onder druk en dan neem je risico’s.”

Max Verstappen zei na de Grand Prix van Groot-Brittannië dat niemand Lewis Hamilton nog van de titel af kan hoeden. “Niet waar”, meent Plooij. “Er is wel iemand die dat kan en dat is Max. Maar dan moet hij wel de juiste spullen hebben en moet Lewis een keer pech hebben.” Hamilton werd afgelopen zondag in de laatste ronde getroffen door een lekke band maar wist niettemin de race te winnen. “Hoeveel mazzel heeft Lewis zondag wel niet gehad? Was het acht seconden eerder gebeurd, dan had hij het niet gehaald”, aldus Plooij, die daarbij opmerkt dat Hamilton subliem is omgegaan met het bandenfalen. “Hij heeft de remdruk helemaal naar voren gezet, waardoor die band niet meer ronddraait en de flarden er niet afvliegen. Zo ontsnapte hij aan een waarschuwing. Echt briljant. Hij is gewoon zo goed. Misschien dat hij die dingen allemaal doorkrijgt van Bono, zijn engineer, dat zou heel goed kunnen. Maar Lewis en Mercedes zijn samen op het moment zo sterk.”

“Maar ook zij kunnen een keer pech krijgen”, voegt Plooij toe. “Volgende week hebben we nog zachtere banden en moeten ze twee pitstops maken. Max zegt terecht dat Mercedes dan nog makkelijk wint. Maar hij zou dan moeten gokken op één pitstop, waarmee hij 28 tot 30 seconden bespaart. Dan wordt het nog wel spannend. Maar voor hetzelfde geldt krijgt Lewis volgende week opnieuw een klapband en gaat Max er dan wel met de overwinning door. Dat zou zomaar kunnen gebeuren.” Kijkend naar het kampioenschap: “Alles is nog open. Zolang nog niet alle punten verdeeld zijn, kan het nog steeds.”